Alianza Lima: Salomón Libman contó por qué no fichó por los íntimos

Salomón Libman no seguirá en César Vallejo la próxima temporada y busca un nuevo destino. Y aunque Alianza Lima fue una opción muy fuerte, finalmente, no se pudo concretar su vuelta. El portero explicó la razón.

► ¿Walter Ibáñez se acerca al fútbol brasileño? Esto dijo el ex zaguero de Alianza

“Lo de Alianza no se pudo concretar por políticas del club. Seguramente en algún momento me tocará volver. Estoy tranquilo; tuve un par de reuniones con ellos y aunque si bien no se llegó a un acuerdo, no fue por el factor económico”, declaró Libman a GolPerú.

La información que se maneja es que en Alianza Lima quieren darle más oportunidades a los arqueros que ya están en su plantel: Leao Butrón, Daniel Prieto y Carlos Gómez.

Libman agregó: “Sé que los equipos se van armando y que quedan pocos días para que inicien la pre-temporada. Hay que esperar para tomar la mejor decisión; definitivamente algo bueno me va a llegar. Yo sigo entrenando por mi cuenta, ya que la pre-temporada en la mayoría de equipos iniciará el 8 u 9 de enero”.

El portero de 32 años indicó que aún no ha cerrado con ningún club para el 2017.

“No tengo nada claro con ningún equipo. Tuve algunas conversaciones con mi representante, y él me dijo que hubo algunas ofertas; no obstante, no pude llegar a un buen acuerdo. Estoy en eso y sé que algo bueno va a salir”, sentenció Libman.

► Alianza Lima: Óscar Vílchez ya renovó y contó las razones para quedarse en Matute

TE PUEDE INTERESAR

► Alianza Lima: Jefferson Farfán anotó golazo en el Día del Hincha Blanquiazul

LEE TAMBIÉN