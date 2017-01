El año 2016 no fue bueno para Jefferson Farfán y por eso este nuevo año lo quiere iniciar con el pie derecho. ‘La Foquita’ recibió el 2017 celebrando a lo grande y recibiendo el saludo de su ídolo Waldir Sáenz en su cuenta de Instagram.

“Feliz año Jeffry, tranquilo que este año vas a lograr todas tus metas y no tienes que demostrarle a nada ni a nadie. Este año vas a seguir haciendo lo que el año pasado hiciste, sino que hubo un stop y ahora vuelves con más fuerza y ganas. Que Dios te de mucha salud para que sigas logrando tus objetivos. Cuídate y muchas bendiciones”, escribió Waldir Sáenz.

Los fichajes oficializados para la próxima temporada

La respuesta de Jefferosn Farfán no se hizo esperar. “Muchísimas gracias, Dios quiera te escuche. Pero te prometo que haré todo para lograr todo lo que aún me queda de fútbol. Sabes que eres mi IDOLO y eso nadie me lo va a cambiar de la mente. Feliz año goleador, bendiciones a toda tu linda familia”.

Jefferson Farfán confía en cumplir todas sus metas y podría hacerlo con la camiseta de Alianza Lima. El delantero podría aceptar, en las próximas horas, la oferta de los íntimos y jugar en La Victoria los próximos 6 meses.

En Alianza Lima quieren a ‘La Foquita’ quien no solo sumará en el aspecto futbolístico sino también en el comercial. Con la llegada del delantero se podrían sumar nuevos sponsors.

ESTO TE PUEDE INTERESAR

► Selección Peruana Sub 20: conoce a los integrantes de la bicolor

► Copa Perú: las curiosidades que dejó el Torneo 2016

LEE TAMBIÉN