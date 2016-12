Alianza Lima se pronunció sobre el caso Jefferson Farfán (VIDEO)

Que el nombre de Jefferson Farfán se haya asociado a un posible retorno a Alianza Lima, ha causado muchas expectativas en los fanáticos blanquiazules. Todo el pueblo grone lo quiere, Pablo Bengoechea le abrió las puertas del club y Gustavo Zevallos reconoce el interés por fichar a la ‘Foca’.

“¿A quién no le gustaría tener a Jefferson en Alianza Lima ? No es un tema sencillo, no es nada simple. Es una linda oportunidad, esta es su casa. Sería buenísimo tener a un jugador de la categoría de Jefferson”, dijo el Gerente Deportivo en Alianza Lima Noticias.

En ese contexto, Gustavo Zevallos aseguró que Alianza Lima no cometerá locuras para fichar a jugadores que están fuera de su presupuesto. Evidentemente, Jefferson Farfán es uno de ellos.

“En algún momento hemos conversado con él. Nos ha dicho qué quiere para su futuro. Estamos con los pies sobre la tierra, más allá del apasionamiento que se puede generar en torno a este nombre. No podemos crear ilusión. Si hay alguna luz de que puede venir, lo comentaremos”, agregó el Gerente Deportivo del club.

Por otro lado, Pablo Bengoechea aseguró que el retorno de Jefferson Farfán dependería del factor sentimiento. “Por ahí los astros se acomodan y puede venir. Más allá de eso, va a ser por el sentimiento lo que determine que quiera pasar unos meses en Lima”, acotó el DT íntimo.

