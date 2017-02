El clásico del Fútbol Peruano es una de las fiestas más grandes del país, pero también, lamentablemente, la pesadilla y terror de muchos de los ciudadanos en la capital.

Un niño, por ejemplo, debe pasar por una larga conversación familiar antes de obtener el permiso para poder asistir a un partido de esta magnitud. Lo mismo una familia, que prefiere no arriesgarse a una tragedia, y ver el partido en casa sin correr ninguna clase de riesgos.

Hora de cambiar: Este domingo se juega el primer clásico del 2017 en Matute y seguramente muchos de los comerciantes que se ganan la vida en la Avenida Grau o en las calles cercanas al recinto íntimo ya tienen pensado cerrar sus negocios temprano para no ser sorprendidos por un grupo de vándalos.



Esos malos hinchas que por tanto tiempo han manchado nuestros clásicos con robos, peleas y destrozos a todo lo que se cruza por su camino.



Nadie convencerá a los aterrados comerciantes de que no cierren temprano y se paren con un palo de escoba en la puerta de sus negocios hasta que pase la turba; sin embargo este puede ser el momento de corregir. De marcar un punto de quiebre desde nuestra condición de hinchas para volver a tener completa la fiesta que hoy solo disfrutamos a medias.

A continuación algunas de las cosas que no deberían repetirse en el clásico de este domingo en Matute:

Sigue las reglas:

Desde el momento que compras la entrada y decidiste ir al estadio, ya estas asumiendo una responsabilidad. En este caso lo que te toca hacer es, te guste o no, cumplir con las reglas.



A veces pueden parecerte hasta absurdas, pero si no estas dispuesto a seguirlas es mejor que mires el partido desde tu casa.



El perjudicado no serás tú, sino tu club. Acaba de pasar en el 2016. Dijeron claramente: "No bombardas", y fueron 5 las explosiones en las gradas de Matute que hicieron suspender el clásico y hacer que se reanude a puertas cerradas. Al final, por culpa de esos rebeldes, todos los aliancistas sufrieron con la derrota de su equipo.

Las bombardas hicieron que se suspenda el clásico de Matute en el 2016. Las bombardas hicieron que se suspenda el clásico de Matute en el 2016.

No ahuyentes a las familias

Los hinchas se quejan de los memes, les molesta que su estadio no se llene fecha a fecha como sucede en otras partes del mundo pero ¿qué hacen al respecto? En vez de atraer al público los ahuyentan: algunos se drogan, otros provocan peleas y hay casos en el que hasta roban. Entonces cómo quieren que la gente, o las familias, asistan al estadio.

Peleas y división entre hinchas de Universitario. Peleas y división entre hinchas de Universitario.

Peleas entre hinchas de Alianza Lima. Peleas entre hinchas de Alianza Lima.

Respeta el patrimonio ajeno

¿Por qué cada vez que hay clásico la gente tiene que ponerle seguro a sus casas y estar a la expectativa de que no pase una turba de desadaptados y destruya sus bienes? ¿Por qué los delincuentes tienen que escudarse en la camiseta de un equipo y en un grupito para ponerse 'machitos' y perjudicar el esfuerzo de otro compatriota?



Hay que pensar. Y si conocer a alguien que va al estadio dispuesto a hacer esta clase de cosas es mejor que agarres su entrada y la rompas. El respeto tiene que marcar la diferencia y hacer del clásico una fiesta que no perjudique y siembre terror a absolutamente nadie.

Una turba de desadaptados pasó por la casa de esta mujer de la tercera edad y la dejó así después de un clásico. Una turba de desadaptados pasó por la casa de esta mujer de la tercera edad y la dejó así después de un clásico.

Hinchas de Alianza Lima enfrentándose con la policía en el Monumental Hinchas de Alianza Lima enfrentándose con la policía en el Monumental

Sino lo haces, quizá, tengamos que volver a ver imágenes como las expuestas entre lineas o las de las tragedias que aparecerán a continuación. Depende de todos hacer del clásico una verdadera fiesta, sin violencia, sin racismo y sin malos hinchas.

El hincha de Alianza Lima que fue arrojado de un palco en el Monumental. El hincha de Alianza Lima que fue arrojado de un palco en el Monumental.

El racismo, uno de las mayores enfermedades en nuestro fútbol. El racismo, uno de las mayores enfermedades en nuestro fútbol.

