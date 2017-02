No hay duda que cada enfrentamiento entre Alianza Lima y Universitario de Deportes captura la atención futbolística de casi todo el país. El primer clásico, jugado en 1928, fue un presagio de lo que vendría a futuro: a falta de 10 minutos se suspendió el partido por inferioridad numérica aliancista.

No sería el la última vez que sucedería algo fuera de lo normal en la historia del clásico. En Depor recopilamos los partidos más trascendentes en que Alianza Lima y Universitario pasaron por situaciones atípicas en el balompié.

> ¿Por qué hubo dos Walk Over en 1931 y 1935?



> El defensa que le atajó un penal a 'Lolo'

> Una 'locura' más de Ramón Quiroga

> El clásico que duró 52 minutos

> Dos semanas para acabar un partido

> LA YAPA: Copa Libertadores 1966

¿Por qué hubo dos Walk Over en 1931 y 1935?

El 21 de junio de 1931, Alianza Lima y Universitario de Deportes, en ese entonces Federación Universitaria, debían verse las caras por la novena fecha del Campeonato de Competencias. No hubo razón publica por la cual la 'U' decidió no presentarse, pero ya era de conocimiento de íntimos y de la Federación Peruana días previos (1).



Curiosamente, ese mismo día sí se presentó la Reserva de Universitario, ganándole 2-0 a Alianza Lima con goles de Melzi y Sarmiento. Además, en esa semana el plantel estudiantil le hizo una donación económica a Guillermo Rivero, ex futbolista blanquiazul que sufría una delicada enfermedad.

Escena del clásico de Reservas que sí se jugó el 21 de junio de 1931, con triunfo estudiantil. (USI) Escena del clásico de Reservas que sí se jugó el 21 de junio de 1931, con triunfo estudiantil. (USI)

Luego se conoció que Universitario de Deportes tenía a sus mejores futbolistas enfermos (2) e incluso estuvo en duda si jugaría ante Circolo Sportivo en la siguiente jornada. Al final se presentó, y perdió 3-2.

Cuatro años después, Alianza Lima volvería a ganarle por Walk Over a Universitario de Deportes. Esta vez, reiterados reclamos de Plácido Galindo, presidente crema, con pedido de reorganizar la Liga Peruana fueron los motivos de la ausencia estudiantil (3).

"La 'U' no se presentará el domingo (27 de octubre de 1935) mientras no se solucione esta situación", declaró el también mundialista en 1930. Alianza Lima anunció su equipo titular (4), pero solo diez se presentaron a la cancha del estadio Nacional. Con eso bastó para que el árbitro Jesús Mora decrete el triunfo 'grone'.

Anuncio del ya previsto triunfo de Alianza Lima ante Universitario en 1935. (Diario La Crónica) Anuncio del ya previsto triunfo de Alianza Lima ante Universitario en 1935. (Diario La Crónica)

(1) Programación de la novena fecha. Diario El Comercio, 21 de

junio de 1931.

(2) Previa de la décima fecha. Diario La Crónica, 28 de junio de 1931.

(3) La 'U' se quejó de los constantes partidos postergados desde el arranque de la Primera 'A'. El principal motivo de la molestia crema fue la poca anticipación con la que recibían el aviso para jugar. El desorden se generó porque el estadio Nacional estaba ocupado por el Torneo Atlético Chile-Perú.

(4) El once que anunció Alianza Lima: Valdivieso; Rostaing, Soria: Domingo García, Filomeno García, Montellanos; Lavalle, Magallanes, Puente, Villanueva y Morales. El partido se debió jugar en el estadio Nacional a las 15:50.

El defensa que le atajó un penal a 'Lolo'

Universitario de Deportes no la pasaba bien en el campeonato de 1947. Atípico a su historia, la 'U' estaba en los últimos lugares, y vivía una crisis institucional. El 30 de agosto de 1947 jugó ante Alianza Lima, en una nueva edición del clásico (5).

El cuadro blanquiazul pasó por encima a los cremas con un contundente 4-0, con Carlos Gómez Sánchez como gran figura al anotar un doblete. Al 70', una ruidosa manifestación de los hinchas de la 'U' contra su presidente (6), Eduardo Astengo, fue motivo para la suspensión del partido. Nunca se jugaron esos 20 minutos restantes.

Así fue el segundo gol de Carlos Gómez Sánchez, la gran figura del clásico suspendido a los 70'. (Diario La Crónica) Así fue el segundo gol de Carlos Gómez Sánchez, la gran figura del clásico suspendido a los 70'. (Diario La Crónica)

Para agregar, el defensor Félix Fuentes jugó como arquero en Alianza Lima y no desentonó. Tan buena fue su actuación que le atajó un penal al mismísmo 'Lolo' Fernández, que pudo ser el descuento crema. Fue una tarde redonda para el equipo de La Victoria.

(5) La Ficha:

Alianza Lima (4): Fuentes; Espinoza, Arce; Aguilar, González, Silva; F. Castillo, Herrera, Gómez Sánchez, Vargas, R. Castillo. DT: Adelfo Magallanes.



Universitario (0): Ormeño; Da Silva, Luna; Arias, Pasache, Huapaya; Torres, Baldovino, Fernández, Storino, Jordán. DT: Arturo Fernández.



Goles: Gómez Sánchez (02' y 36'), Vargas (55'), R. Castillo (70')(ALI).



Estadio: Nacional - Lima

Árbitro: Miguel Benavides

Incidencias: El partido se suspendió a los 70'.

(6) Fuente: Diario El Comercio, 31 de agosto de 1947.

Una 'locura' más de Ramón Quiroga

En medio del desorden de los torneos Regionales en el Descentralizado, Alianza Lima y Universitario de Deportes se toparon en las semifinales del Regional. El ganador debía enfrentar al sorprendente CNI en la final, por un cupo a la Copa Libertadores.



Un día después del 61 aniversario de la 'U', 8 de agosto de 1985, ambos se jugaron su pase a la definición en Matute (7). El partido fue un tibio empate sin goles en tiempo reglamentario. Así, por primera vez, los 'compadres' debían jugar una definición por penales.



Ramón Quiroga, arquero de Universitario de Deportes, se robó el 'show' en la ruleta rusa desde los doce pasos. Anotó el sexto penal y le atajó el disparo decisivo al 'Potrillo' Escobar. El 'Loco' salió entre hombros de Matute como el nuevo héroe de un clásico.

Ramón Quiroga tapó por la Selección Peruana en los Mundiales de 1978 y 1982. (Diario La Crónica) Ramón Quiroga tapó por la Selección Peruana en los Mundiales de 1978 y 1982. (Diario La Crónica)

(7) La ficha

Alianza Lima (0): Gonzales Ganoza; Duarte, Farfán, Reyes, Rojas; Casanova, Cordero, Bustamante (Sussoni, 88'); Mejía, La Rosa (Peña, 88'), Escobar. DT: Juan José Tan.



Universitario (0): Quiroga; Rojas, Eugenio, Dufoo, Gastulo; Reyna, Chirinos, Drago; Rey Muñoz, Seminario, Oblitas. DT: Marcos Calderón.



Estadio: Alejandro Villanueva - Lima

Árbitro: Edson Pérez

Asistencia: 26,266 espectadores

Recaudación: 459'948.99 soles.



Penales:

Alianza Lima (7): Reyes, Farfán, Casanova, Peña (Falló), Sussoni, Cordero, Duarte, Mejía, Escobar (Falló)

Universitario (8): Drago, Rey Muñoz, Seminario (falló), Oblitas, Gastulo, Quiroga, Eugenio, Rojas, Reyna.

El clásico que duró 52 minutos

La 'U' superó la fase de grupos de la Copa Libertadores 1988, Alianza Lima no pudo hacerlo. (Diario La Crónica). La 'U' superó la fase de grupos de la Copa Libertadores 1988, Alianza Lima no pudo hacerlo. (Diario La Crónica).

Alianza Lima y Universitario representaban al Perú en la Copa Libertadores de 1988. El 3 de agosto jugaron en el estadio Nacional con, para variar, la necesidad de ganar para seguir vivos en el certamen continental.

La 'U' arrancó jugando muy bien, y al final del primer tiempo iba ganando 2-0 con goles de 'Chemo' y Briceño. Por otro lado, los blanquiazules abusaron del juego brusco y los reclamos: Espino, Vásquez y 'Bam Bam' Valencia habían visto la roja (8).



Para la segunda parte, sucedió lo impensado. La Rosa y Pinto se lesionaron, obligando al árbitro a suspender el partido a los 54 minutos. Moisés Barack, entrenador blanquiazul, nunca aseguró si fue fingido o no, pero sí tuvo duras palabras contra el árbitro. "Cuando se juega entre ladrones, se debe jugar en la cárcel", declaró.

Un airado Wilmar Valencia le reclama al árbitro César Pagano por su expulsión. (USI) Un airado Wilmar Valencia le reclama al árbitro César Pagano por su expulsión. (USI)

Nota de redacción: el video de este partido se puede encontrar en You Tube

(8) La ficha:

Alianza Lima (0): José Letelier; Carlos Gonzales, Manuel Earl, Manuel Vinces, César Espino; Wilmar Valencia, Cédric Vásquez, Víctor Reyes (Roberto Rojas), René Pinto; Alfonso Reyna (Marco Charún), Eugenio La Rosa. DT: Moisés Barack.



Universitario (2): César Chávez-Riva; Leo Rojas, Pedro Requena, José del Solar, José Trece; Luis Reyna, Fidel Suárez, José Carranza; Eduardo Rey Muñoz, Juvenal Briceño, Jesús Torrealva. DT: Juan Carlos Oblitas



Goles: Del Solar (20'), Briceño (30')(UNI)

Tarjetas Amarillas: Gonalez, Pinto, Valencia, Espino(ALI)

Tarjetas Rojas: Espino (34'), Vásquez (45'), Valencia (45')(ALI)

Estadio: Nacional - Lima (PER)

Árbitro: César Pagano (PER)

Incidencias: El partido se suspendió a los 52' al quedarse Alianza Lima con seis futbolistas.

Dos semanas para acabar un partido

El 2016 fue el año más ocurrente en la historia del clásico. Primero, Alianza Lima y Universitario de Deportes empataban a un gol en Matute, pero una bombarda obligó a que el partido se suspenda a los 49 minutos. Del 1 de abril, el tiempo restante recién se disputó el 13, con triunfo crema por 2-1 (9).

Así empezó y así acabó el clásico 'de las dos semanas'. (Diseño: Depor) Así empezó y así acabó el clásico 'de las dos semanas'. (Diseño: Depor)

Luego, Alianza Lima ganaría dos clásicos en mesa. El del Apertura tras un 1-1 como local, y luego el del Clausura, que no fue necesario jugarlo. Nunca antes en la historia del clásico habían sucedido cosas tan inusuales como en la temporada pasada.

(9) La ficha:

Alianza Lima (1): 1 George Forsyth: 19 Roberto Guizasola, 23 Walter Ibáñez (C), 24 Miguel Araujo, 27 Luis Trujillo; 14 Luis Ramírez, 21 Óscar Vílchez, 20 Julio Landauri (15 Jorge Bazán, 80'), 10 Reimond Manco, 18 Willyan Mimbela (9 Andy Pando, MT (20 Pier Larrauri, 72'); 11 Lionard Pajoy. DT: Roberto Mosquera



Universitario (2): 12 Carlos Cáceda; 19 Diego Chávez, 3 Horacio Benincasa, 17 Breiner García, 14 Miguel Trauco; 25 Ángel Romero, 4 Adan Balbín, 10 Edison Flores, 28 Diego Guastavino (11. Hernán Rengifo, 67'), 24 Andy Polo (23. Giordano Mendoza, 90'); 30 Raúl Ruidíaz. DT: Roberto Chale.



Goles: Landauri (46')(ALI); Guastavino (09'), Ruidíaz (88')(UNI)

Tarjetas Amarillas: Pajoy (27'), Ramírez (55'), Manco (67')(ALI); García (03'), Cáceda (45'), Rengifo (76')(UNI)

Árbitro: Henry Gambetta

Estadio: Alejandro Villanueva - Lima

Asistencia: 22,212 espectadores

Recaudación: 646,768.25 soles

LA YAPA: Copa Libertadores 1966

El 23 de marzo de 1966, Alianza Lima y Universitario se enfrentaron por Copa Libertadores. El partido acabó 1-1, pero la 'U' ganó en mesa por reclamo ante mala inscripción de dos futbolistas victorianos.



La ficha

Alianza Lima (1): Rodolfo Bazán, Juan de la Vega, Guido Mendoza; Rodolfo Guzmán, Jorge Barreto, Manuel Grimaldo; Teodoro García, Víctor Zegarra, Mario Catalá, Helio Cruz, Héctor Valle. DT: Jaime de Almeyda.



Universitario (1): Juan Agurto; Humberto Arguedas, José Fernández; Jorge Fernández, Héctor Chumpitaz, Luis Cruzado; Enrique Rodríguez, Alejandro Guzmán, Óscar Ríos (Roberto Chale, 40'), Ángel Uribe, Víctor Lobatón. DT: Marcos Calderón.



Goles: Valle (20')(ALI); Uribe (61')(UNI)

Expulsiones: Guzmán (85')(ALI); Guzmán (88')(UNI)



Árbitro: Carlos Rivero (PER)

Estadio: Nacional - Lima (PER)

Incidencias: Alianza Lima perdió en mesa por mala inscripción de Catalá y Cruz.





