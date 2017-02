¿Cuál es el mejor gol de los clásicos? Es una pregunta que enciende el debate entre los hinchas cada vez que se acerca un partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Henry Quinteros: el relato de su golazo ante Universitario de Deportes

Los hinchas preparan sus mejores argumentos y pueden pasar horas discutiendo sobre el tema, por eso en Depor decidimos ayudar al hincha a elegir al mejor e hicimos una votación con los mejores goles que estuvo en nuestra web desde el lunes.

Tras una votación muy pareja, la impresionante volea de Henry Quinteros en el 2003 fue elegido por los lectores como el mejor gol en la historia de los clásicos.

El tanto del ex capitán íntimo alcanzó el 47% de los votos (1371) y superó ampliamente el 29% (666) que obtuvo Piero Alva con su espectacular tijera en la final del 2009.

"Me acomodo más a mi derecha. Luego, veo que la pelota baja y baja al ritmo de los cánticos de las tribunas de Sur y le meto un zapatazo con todo el empeine. Solo pienso en romper el arco, mientras lucho internamente contra mi optimismo. De hecho, fueron los segundos más largos de mi vida.



¡Golazo, golazo¡, grito. La locura se desata. No sé ni cómo celebrarlo. Tampoco tengo con quién. Por eso, me llevo las manos a la cabeza y me acuesto en el césped, como si tuviera un televisor enfrente. ¿Por qué festejo así?, se preguntan muchos. Pero pocos saben que se los dedico a mi viejo y a mi vieja – mis fieles hinchas- que acostumbran a ver mis partidos por la TV, solo para grabarme.", le dijo Quinteros a Depor al recordar su golazo, hoy convertido en el mejor de los clásicos.

