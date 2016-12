De Argentina a Huaraz: conoce a Gerardo Ameli, técnico del Sport Rosario

El flamante técnico de Sport Rosario no es nuevo en el fútbol peruano. El argentino Gerardo Ameli tuvo la oportunidad en menores en Sporting Cristal y la Selección Peruana. Ahora le toca volver con un nuevo reto en su carrera: dirigir por primera vez en Primera División. Depor habló con él.

¿Cómo toma esta nueva oportunidad de volver al Perú?

Es mi primera experiencia dirigiendo a un equipo profesional de primera división. Agradezco a los dirigente de Sport Rosario. Cuento a mi favor haber estado trabajando en el Perú por mucho tiempo. Conozco el medio, los jugadores, los estadios; y aparte he seguido el campeonato cuando no estuve.

Fichajes 2017: Salomón Libman sería el nuevo arquero de Sport Rosario

¿Cuál ha sido el último equipo que ha dirigido?

Estuve trabajando en un equipo que participa en los torneos de ascenso del fútbol argentino, principalmente en la coordinación del club. Es un club de la ciudad de Rosario que tiene un convenio con el Villarreal de España. Este año el club me designó para dirigir el primer equipo. En junio logró el ascenso a una categoría superior.

¿Cuáles son sus objetivos con Sport Rosario?

Poner un objetivo podría significar poner un techo. No queremos ponernos un límite porque estamos entusiasmados con algunos nombres de jugadores y otros que podrían incorporarse. Aunque nosotros debemos ser realistas. Cada equipo ascendido de Copa Perú al año siguiente descendió. Por lo tanto, lo principal es mantener la categoría. Obviamente eso va a ser el techo, pero vamos a tratar de conseguir mejores objetivos.

¿Con qué plantel va a trabajar?

Los dirigentes lo están manejando de forma prolija. Lo único que les pedí es que no definan el acuerdo al cien por ciento con nadie que no haya hablado previamente conmigo. Hasta ahora lo están manejando de una forma ordena. Prefiero no dar nombres para seguir por ese mismo camino.

¿Ignacio Ameli, su hijo, puede ser una alternativa?

En nuestro equipo, no. No está contemplado sumarlo. Él creo que no podría tener a su papá de entrenador y yo no podría tener a mi hijo como jugador.

¿El plan con Sport Rosario es que su principal característica es que sea un equipo fuerte de altura?

Tengo una idea de juego que no va a cambiar demasiado entre la altura y el llano. Cada partido es diferente y nosotros vamos a tratar de sacar ventaja de los clubes que vienen del llano con lo que tiene que ver con la dinámica del juego. La idea es así, sacar ventaja y hacernos fuerte de local y vamos a salir a buscar los partidos de visita para conseguir buenos resultados.

¿Cómo se define como técnico?

Creo tener la capacidad de poder adaptarme a las características de los jugadores que tenemos y a las características que tenemos. Uno puede pensar en un equipo con mucha dinámica, con mucha velocidad de juego, con transiciones de ataque y defensa, muy rápidas. Vamos a tratar de implementar eso en el equipo y será cuestión de la interpretación de los jugadores y nuestra capacidad para poder trasmitirles.

¿Llegó a trabajar con el profesor Jorge Sampaoli en Sporting Cristal?

Sí, cuando él dirigía en el primer equipo, yo estaba en la coordinación de las divisiones menores. Tuvimos la oportunidad de compartir el trabajo con uno de los mejores técnicos de la actualidad del mundo. Admiro su capacidad, su progreso.

¿Se puede asociar el trabajo de Sampaoli con el que piensa implementar en Sport Rosario?

La verdad que sería un irrespetuoso si digo que la forma de trabajar de nuestro equipo se va a parecer a la de Sampaoli. Estamos a años luz de la capacidad de él. Ojalá podamos parecernos, en cuanto a la forma de jugar de los equipos y la carrera que pudo hacer tanto en el Perú como en el extranjero.

La dirigencia de Sport Rosario confirmó a Depor que Salomón tiene un acuerdo para ser refuerzo. ¿Qué puede decir de él?

Si fuese el caso, no he tenido la confirmación. Ojalá un arquero de la características de Salomón se puede sumar al equipo. Nos daría una tranquilidad importante en un puesto determinante. Como arquero lo conozco, como persona tenemos excelentes referencias. La charla que tuve con él fue interesante.

¿Salomón es el candidato para ser capitán en caso se oficialice su contratación?

Nosotros tenemos una idea de cómo decidir la capitanía. Lo charlaremos cuando el plantel ya esté completo. Generalmente, el capitán lo elige el plantel.

