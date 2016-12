Hablar de Universitario de Deportes es hablar de fuerza, de liderazgo, de nunca rendirse y, sobre todo, de garra. “A la ‘U’ nunca se le puede dar por muerto”, dicen los hinchas inflando pecho. Y es cierto, sobran los ejemplos para dar fe de las características que han construido los cremas a lo largo de la historia.

► Universitario: así rindió Figuera cuando se midió a Messi, Vidal y otros cracks

Hay jugadores que llegaron a la ‘U’ con gran cartel y se fueron sin pena ni gloria. Entre muchos factores, no lograron adecuarse justamente a ese perfil tan singular del que hablamos. Puede ser difícil, pero por suerte el nuevo refuerzo crema para este 2017 parece encajar perfectamente en ese estilo.

Arquímedes Figuera, seleccionado venezolano de 27 años, es el nuevo volante de los cremas ¿Quién es?, ¿Hay fotos de él? Si. Muchas, pero todas muy parecidas: barridas, empuje, liderazgo y siempre hacia adelante.

A continuación detallamos las características de un volante de esos que siempre debe tener la ‘U’:

Liderazgo

En su selección no es el más experimentado, menos el más costoso y tampoco el favorito de los hinchas; no obstante a él eso no le importa. Su personalidad es así, es líder. A pesar de no llevar la cinta, guía, reclama y empuja a sus compañeros.

Un ejemplo claro de esto fue en partido entre Perú y Venezuela por Eliminatorias. Raúl Ruidíaz puso el empate al minuto 93 y Figuera no dudó en reclamarle al arquero de la ‘Vinotinto’ por su error en el tanto.

Es valiente: no le importa poner la cara con tal de recuperar una pelota

Si revisas sus fotos y/o videos te darás cuenta de que a este ‘veneco’ le importa muy poco lesionarse en una dividida. A lo Gonzales Vigil se tira de cara, te recupera y al toque pasa al compañero. El trabajo sucio, ese que muy pocos quieren hacer, es una de sus mejores cualidades.

Aprendió, sin duda, de Tomás Rincón, su compañero en la volante de Venezuela que recientemente ha sido fichado por el poderoso Juventus de Italia.

Puede que el rival sea mejor, pero nada evita que luche hasta el final

Messi, Suárez, Neymar, James, Pizarro, Guerrero, etc. Este volante se ha codeado con los mejores del mundo y nunca ‘arrugó’. Claro, quizá en lo colectivo poco pudo hacer, pero vaya que en lo individual ha sabido pasar malos ratos a Leo y al que se le puso en frente.

Sin miedo, a la pelota y con mucho amor propio, Figuera ha demostrado que no se baja ante nadie.

¡Sin querer queriendo! Los goles más feos del Descentralizado 2016



► Christian Ramos: sus primeras palabras como jugador de Emelec

NO DEJES DE LEER