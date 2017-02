Arquímedes Figuera sobre Roberto Chale: "Cuando está en la gloria todo el mundo lo quiere" 

Universitario de Deportes pasa por una pequeña crisis en el inicio de la temporada. Primero, fue eliminado de la Copa Libertadores a manos de Deportivo Capiatá de Paraguay a pesar de que ya tenía pie y medio en la siguiente fase. Luego, perdió el primer clásico del año ante Alianza Lima. ¿El resultado? Se pide la cabeza de Roberto Chale.

► El polémico gesto de Juan Vargas a la hinchada de Alianza Lima

Sin embargo, su plantel lo respalda. El volante venezolano Arquímedes Figuera fue uno de los jugadores que dio la cara tras la caída en Matute y defendió a su técnico.

"El equipo está tranquilo, solo no nos han salido las cosas en pocos partidos. ¿Por qué la salida del profe? No entiendo. ¿Y cuándo está en la gloria todo el mundo lo quiere? No hay que echarnos a morir. Las cosas no nos salieron hoy. Seguiremos trabajando", comentó el refuerzo de Universitario de Deportes.

Figuera también explicó el resultado ante Alianza Lima: "Nosotros fuimos más. Ellos metieron las que tuvieron. Un golazo, los felicito.".

Sobre su expulsión agregó: "Fue una jugada que yo saco el brazo, pero en ningún momento lo golpeo. El árbitro vio algo que no es. Se dejó llevar por la gente de afuera y por los jugadores que estaban dentro de Alianza".

Mira también las declaraciones de Horacio Benincasa:

► 'Puma' Carranza: "Quiero saber si el árbitro Garay puede dormir tranquilo"

TE PUEDE INTERESAR