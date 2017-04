Barcelona: conoce la historia del niño peruano que entrenará con el equipo español [VIDEO]

El fútbol es una gran herramienta social que te permite conocer el mundo. Y si un día estás jugando en Lima, meses después puedes trasladarte a Barcelona. Esa es la historia de Miguel Martel, un niño limeño de 12 años que ha sido seleccionado por el club español para entrenar en las categorías menores del cuadro blaugrana.

Cuando Miguel tenía apenas seis años, empezó su romance con el club español. En Ventanilla, su barrio de crianza, ha vivido muchas experiencias junto a sus papás y amigos con los que siempre compartió el amor por el fútbol.

►Está de 'Málagas': Barcelona perdió 2-0 en La Rosaleda y se compromete en la Liga Santander



"Cuando tenía 6 años metí 21 goles en 6 partidos. Siempre dominaba la pelota. Me la ponía en la espalda. Y a veces no me salía, pero me molestaba. Pero yo seguía entrenando y daba buenos pases. Rompí vitrinas y espejos, pero mi papá me ha dicho que no importa eso", comentó el pequeño Miguel que viajará a Barcelona en las próximas semanas.

Miguel ha conseguido ganar una beca integral para mejorar su talento con la escuela de fútbol del Barcelona en la que se reúnen muchos niños de 15 países del mundo en los que el club tiene presencia en el fútbol formativo.

Ahora llegará su oportunidad y aunque pueda ser muy difícil, Miguel tiene la gran chance de mostrar su talento. Por allí, intentará ganarse la atención de los entrenadores del Barcelona y quizás sea el próximo futbolista peruano que esté en el cuadro de Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez.

NO DEJES DE LEER