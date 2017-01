Todos los caminos de Reimond Manco conducen a Venezuela

Cuando Reimond Manco saltó a la fama con la Selección Peruana Sub-17, hace diez años, la noticia de su pasado en la 'vinotinto' Sub-15 corrió como reguero de pólvora, llegando hasta su familia. Ángela Albarracín, su mamá, tuvo que salir a aclarar que el 'jotita' nació en Lurín, pero que gran parte de su niñez la pasó en Venezuela. Este solo fue el inicio de una relación sin fin entre el volante y tierras llaneras, que escribirá un nuevo capítulo esta temporada.

El génesis del 'Rei'



El primer gobierno de Alan García (1985-1990) fue nefasto para muchos peruanos. La familia Manco Albarracín decidió abandonar el país e ir a Venezuela en búsqueda de un futuro mejor. Doña Ángela ya tenía dos hijas, Katiuska Angela (1980) y Hansel Susset (1983), y en ese interín nació Reimond Orangel Manco Albarracín (23 de agosto de 1990), que estuvo muy cerca de llamarse Raymond por el personaje Raymond Avilla de la película Internal Affairs.



En Venezuela aseguran que Reimond Manco nació es las Islas Margaritas, pero doña Ángela contó que no conocen esa parte del país y que su único hijo varón vio la luz en Lurín. Independientemente de esta controversia, 'Rei' jugó en la selección venezolana Sub-15 en el Sudamericano de 2005, donde derrotó 2-0 al Perú que dos años después lo tuvo como su mayor figura.



Cuando el nombre de Reimond Manco se hizo conocido en todo el Perú, dirigentes venezolanos recordaron que el mejor jugador del Sudamericano Sub-17 de 2007 tenía pasado con la vinotinto. La respuesta de Ángela Albarracín no se hizo esperar: "es peruano como sus padres". El futbolista de Alianza Lima aún no debutaba en Primera División, pero tuvo su primera controversia entre ambos países.

Reimond Manco se convirtió en un héroe nacional en marzo de 2007. Su mamá lo recibió en el aeropuerto tras el Sudamericano de Ecuador. (USI) Reimond Manco se convirtió en un héroe nacional en marzo de 2007. Su mamá lo recibió en el aeropuerto tras el Sudamericano de Ecuador. (USI)

De regreso a Venezuela



A finales de 2008, la FIFA suspendió por un mes a la Federación Peruana de Fútbol por el conflicto entre Arturo Woodman y Manuel Burga, interpretado como injerencia política. Nuestro país perdió la sede del Sudamericano Sub-20 de 2009 en ese interín, y Venezuela asumió el rol de anfitrión. La categoría 1990 debía participar en ese torneo, es decir, Reimond Manco y compañía.



El paso de la Selección Peruana Sub-20 en Venezuela fue terrible. Los 'jotitas' no repitieron la hazaña y perdieron todos los partidos en el torneo. El que la pasó peor fue Reimond Manco: insultos de las tribunas, posts en Facebook y ser acusado de indisciplina en la concentración hicieron que la pase de terror en su regreso al país criollo.

Reimond Manco fue expulsado tras una fuerte bronca ante Venzuela en el Sudamericano Sub-20 2009. (AFP)

¿Vintotinto o no?



No había pasado ni un año de la clasificación de los 'Jotitas' al Mundial Sub-17, cuando 'Chemo' Del Solar convocó a Reimond Manco a la selección mayor. Su debut fue en la derrota ante Bolivia por 2-1 en un amistoso en La Paz, en febrero de 2008. Desde ahí solo ha jugado seis partidos con la bicolor, todos amistosos.



El reglamento FIFA permite que Reimond Manco aún pueda vestir la camiseta vinotinto, pero el habilidoso volante la tiene clara en ese sentido. "Quiero jugar por Perú. No pasa por mi cabeza en estos momentos jugar por la selección de Venezuela, pero en el tiempo muchas cosas pueden pasar", declaró en Radio Capital.



El destino futbolístico de Reimond Manco empezó el guión de otro episodio más sobre sus vínculos con Venezuela. El futbolista jugará en el Zamora FC, actual campeón del fútbol criollo y tendrá que regresar al país donde pasó sus primeros años de vida. Talento le soba a 'Rei', y solo queda saber si empezará una nueva historia en suelo venezolano aún cerga con el Perú, o será el inicio de un camino particular.

