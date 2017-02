Para ser campeón del fútbol peruano hay que jugar más partidos que en España

En 2016, Sporting Cristal jugó 48 partidos para ser campeón del Descentralizado. Ese mismo año, el FC Barcelona, Juventus o el Leicester inglés disputaron 38, diez menos, en búsqueda del título en las ligas más poderosas de Europa. Si hubiera sido un caso aislado, vale, pero ¿que suceda casi todos los años?

Las comparaciones son odiosas



Los clubes en el fútbol peruano deben jugar entre 44 a 47 encuentros por año. Esa es la tendencia desde la temporada 2009 (salvo 2011 que fue entre 30 y 33) y convierte al plantel campeón en atletas, el calendario va desde febrero hasta diciembre.



En 2004, Alianza Lima dio la vuelta olímpica tras 53 partidos disputados. Es el último equipo que necesitó jugar tanto. En La Liga de España, la Premier League de Inglaterra o la Serie A de Italia jugaron 15 encuentros menos (38) para conseguir el mismo objetivo.

Si retrocedemos a la época de los Regionales (1984-1991), encontramos que Universitario de Deportes disputó 64 choques para ser campeón en 1987. Una cifra totalmente alejada de cualquier liga del primer mundo, y de un torneo ordenado.



Comparación de partidos jugados entre el campeón del fútbol peruano con los de las cinco grandes ligas de Europa (1) en los últimos diez años.

Año / Partidos Perú España Inglaterra Italia Francia Alemania 2016 48 38 38 38 38 34 2015 47 (*) 38 38 38 38 34 2014 34 (**) 38 38 38 38 34 2013 47 38 38 38 38 34 2012 46 38 38 38 38 34 2011 33 38 38 38 38 34 2010 46 38 38 38 38 34 2009 46 38 38 38 38 34 2008 52 38 38 38 38 34 2007 44 38 38 38 38 34

(1) En el caso de los europeos, se cuenta el año que acabó el torneo.

(*) Se suma el Torneo del Inca al incidir en el título nacional (campeón clasificó a semifinales)

(**) No se suma el Torneo del Inca al no incidir en el título nacional.

La realidad continental



El Descentralizado peruano es el torneo sudamericano que más partidos necesita para salir campeón en 2016, con 48. Lo sigue Zamora (Venezuela) con 46, Barcelona (Ecuador) con 44, Palmeiras (Brasil) con 38 y Peñarol (Uruguay) 31.



En el resto de ligas de América del Sur no hubo un campeón único (Bolivia, Chile, Colombia y Paraguay) lo que reduce el universo para la comparación. Además, en Argentina se jugó un torneo transitorio (Lanús salió campeón en 17 partidos).



Para conseguir el título en el fútbol peruano hay que armar un plantel de atletas preparados para una larga carrera. No es tan necesario tener el mejor juego, más bien necesitamos a un verdadero equipo, uno que aguante el prolongado calendario.



