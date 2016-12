Cantolao presentó apelación ante la FPF por reclamo de Sport Áncash

Llegó el documento. Este lunes, Cantolao presentó su recurso de apelación ante la Comisión de Justicia de la FPF contra el reclamo de Sport Áncash que fue declarado ‘fundado en parte’ por la CJ-ADFP SD y que le quita a los aurinegros el título del torneo y el ascenso a Primera División.

A través de sus redes sociales, el Delfín informó que ya presentaron el documento oficial a la comisión que pertenece al ente máximo del fútbol peruano que deberá definir el futuro de ambas escuadras. Uno de ellos será el nuevo inquilino del Descentralizado 2017 y esperan que se resuelva antes de fin de año.

La preocupación más grandes del presidente de Cantolao es que al no tener claro qué pasará con ellos, si jugarán en Primera o Segunda División, le impide realizar fichajes para la próxima temporada y los clubes se están armando de la mejor manera.

Recordemos que el club aurinegro ganó deportivamente el ascenso a la Primera División al vencer 2-0 a Sport Áncash en la final de la Segunda División. Pero el club presidido por Pepe Mallqui reclamó por la mala inscripción de los jugadores extranjeros Jefferson Collazos y Leandro Martín, quienes no contaban con carnet de extranjería.

El fallo de la Comisión de Justicia de la ADFP SD le quitó los tres puntos de la final a Cantolao, pero no se los otorgó a Sport Áncash, por lo que hasta el momento no hay ningún campeón del torneo de ascenso y por ende, no hay nuevo inquilino en la Primera División.

