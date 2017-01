Sergio Ibarra nació en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Desde que estaba en las divisiones menores nunca ocupó otro lugar que no sea el área. El ‘Checho’ quería ser goleador y nada ni nadie lo iba a detener.

El goleador histórico del fútbol peruano nos recibe en su departamento en Surco, cargando a su nieta, quien le da más alegría que cualquiera de sus goles. Dentro de los 14 equipos por donde ha pasado, Universitario fue uno de los clubes que lo acogió, aunque el ahora técnico de Deportivo Coopsol reconoció su deseo de haber jugado por el rival de toda la vida: Alianza Lima.

Sergio Ibarra 2 El 'Checho' Ibarra estuvo en 14 equipos por el fútbol peruano

Has jugado por Universitario de Deportes, ¿alguna vez tuviste un acercamiento con Sporting Cristal o Alianza Lima?

Con Sporting Cristal nunca. En mi época, sus delanteros eran extraordinarios. (Luis Alberto) Bonnet y Flavio Maestri eran nueves de calidad. En el caso de Alianza Lima, me llamaron dos veces. Una en la gestión de Fernando Masías el 98 y la otra en el 2006, con Cuchi de Souza Ferreira.

¿Por qué no se concretó?

Pinto me pidió para el 98. Masías me citó, pero me ofreció muy poco dinero. Mientras me dirigía a la reunión con Alianza, me llamó Antonio Cuba del Boys, dirigente que quería armar un equipazo para el 98 y me ofreció un buen sueldo. Le dije a Masías que quería jugar por Alianza, que me suba la propuesta económica un poco, pero no lo hizo. Es ahí que me fui al Boys de ‘Chalaca’. El 2006 fue menos probable. El puesto estaba entre Flavio Maestri y yo, y lo eligieron a él.



En el Perú has jugado por 14 equipos. ¿Te has sentido más identificado con alguno?

​Cada equipo es distinto y tiene cosas diferentes. Pero si bien he jugado en varios clubes, lo que hice en Cienciano es imborrable. Ganar la Recopa y ser jugador técnico no se olvida.

El Checho El 'Checho' Ibarra debutó en Primera División a los 16 años

Recuerdo allá por el 2012 cuando sonabas fuerte para ser convocado a la selección para el partido contra Bolivia en la Paz. ¿Es una deuda jugar por Perú?

Fue una posibilidad grande. Recuerdo que Markarián fue a entrenar en a Cusco y hacía partidos de práctica. Yo le hice goles a la selección y la gente gritaba “Checho selección”. Me hubiese encantado estar en la selección para agradecer todo lo que me ha dado el país.



Siempre se ha dicho que no eras un jugador muy técnico, pero que estabas tocado por el gol. ¿Cómo te formaste como jugador?

Yo debuté en Primera a los 16 años, pero desde los 9 años jugaba de delantero en las inferiores. Siempre quería meter goles. No me interesaba hacer otra cosa que no sea meter goles. Mi técnico me ayudó a vivir dentro del área y aprender a ser un goleador. Cuando llegué a Perú, dos periodistas dijeron que hacía goles de ‘chiripa’ a pesar que habían futbolistas más troncos que yo, y que ni siquiera hacían goles. Cuando los dirigentes me llamaban para contratarme, no me pedían que juegue, me pedían goles.



Eres el goleador histórico, pero nunca has sido goleador de un torneo específico ni has salido campeón nacional,

Mi promedio de gol nunca bajaba de 15 por temporada. Nunca pensaba hacer goles para mi cuenta, si no que los hacía para ganar. No me gusta perder ni empatar. Eso sí, cuando estaba en Colombia, me llamó un periodista y me dijo que estaba cerca de convertirme en goleador histórico de Perú. Ese día no pude dormir. Le dije a mi esposa que quería regresar al Perú y buscar equipo, y luché por convertirme en el goleador histórico. Primero pasé a Waldir, luego a 'Cachito' y no creo que alguien pasé ese récord, sobre todo ahora que cualquier goleador que empieza es vendido al extranjero.



¿Qué goles son los que más significaron para ti?

Jugar con la 'U' fue maravilloso. Le anoté un gol a Junior de Barranquilla por Copa Libertadores desde fuera del área. Sin embargo, el gol de penal a Boca por la Recopa también fue muy importante para mi.



Sergio Ibarra El 'Checho' Ibarra recuerda más su gol a Boca Juniors

¿El ‘9’ clásico está desapareciendo? ¿Gabriel Jesús, Griezmann y Agüero responden al nuevo delantero?

Quedan pocos nueves. En el fútbol peruano, salvo Rengifo que es casi de mi categoría, no hay. En el extranjero, los únicos que cumplen con esas características y son exitosos con Higuaín y Lewandowski. Suárez ya no porque juega fuera del área, al igual que Griezmann y Agüero. Son muy buenos definiendo, pero no son los clásicos ‘9’.



¿Quién es el mejor '9' que has visto en tu vida?

Del planeta tierra, Gabriel Omar Batistuta. No digo Ronaldo el brasileño porque él no es de este planeta. Batistuta es el ejemplo de cómo ser un gran '9'. Pateaba con la derecha, izquierda, jugaba de espaldas y tenía un fierro en las piernas. Ronaldo podía llevarse a 6, pero Batistuta era una genio.



La última. Eres un goleador, pero de la mitad de tabla para arriba, Coopsol es uno de los equipos con goles menos anotados y recibidos. ¿Es tu estrategia como técnico?

Tuve que aprender. Tomé al equipo en una situación complicada y empezamos a ganar partidos. Puse a Carazas y Tomasevich de extremos y todo funcionó. Nos quedamos cerca, pero desde que estuve al mando del equipo pudimos encontrar una mejor forma para hacer los goles. Mis tres delanteros juntos han anotado de 18 a 20 goles.



Para terminar, se habló mucho de un altercado que tuviste con Mariño luego de un partido. ¿Qué fue lo que pasó?

La verdad nada hermano. Hubo una pelea y todos los ánimos se caldearon. Yo cuando me he peleado, lo hago sin que la prensa se entere, porque todos en algún momento se han peleado en los entrenamientos, camerinos, etc. y no lo hacen público. Es imposible que en un grupo de 23 jugadores, todos se lleven bien. Siempre hay recelo por el puesto, por la actitud en el campo y toda la cuestión.