Chemo del Solar sobre argentino Nicolás Benegas: "Buscamos a alguien con más experiencia"  

En Sporting Cristal siguen en la búsqueda de un '9' para cerrar el plantel 2017. Y aunque se habló mucho del argentino Nicolás Benegas, el técnico Chemo del Solar lo descartó: "Buscamos a alguien con más experiencia".

¿Quién es Benegas? Se trata de un delantero argentino de 20 años que pertenece a Boca Juniors. Actualmente, juega en Quilmes, club al que llegó a modo de préstamo y con el que anotó 1 gol en 12 partidos en la última temporada. No tiene experiencia internacional.

Sin embargo, Chemo explicó a la radio argentina FMQ: "Es cierto que en Sporting Cristal estamos tratando de incorporar un delantero más, se nos fue hace 15 días un delantero joven (Alexander Succar a San Martín), lo cedimos porque quería irse a jugar a otro lado".

Agregó: "Desde ese momento intentamos traer un atacante más, hemos visto opciones pero me ha sorprendido cuando hoy encontré que hablaban de este chico Nicolás Benegas. Me sorprendió bastante porque nos reunimos semanalmente y hasta ahora no se había hablado de la posibilidad de este chico. Estábamos manejando otras opciones".

¿Por qué Benegas no convence a Chemo? "Buscamos a alguien con más recorrido, más experiencia, porque chicos jóvenes tenemos bastantes en Sporting Cristal".

