Christian Ramos: "Me adapté rápido en Emelec"

Christian Ramos luce más contento que nunca. Dejar Gimnasia e ir a Emelec fue una decisión difícil; sin embargo a estas alturas, cuando es titular inamovible en su nuevo equipo, la 'Sombra' se dio cuenta que cambiar de aires fue lo mejor que le pasó.

La primera vez: así se presentó Trauco ante sus compañeros del Flamengo

A estas alturas, el peruano es una pieza clave en el equipo eléctrico y, aunque los resultados no han acompañado a su equipo en los últimos partidos, espera poder ganarse a la hinchada en los siguientes juegos.

"Me estoy sintiendo bien en el equipo, me adapté rápido al club. Los compañeros y el cuerpo técnico me han recibido muy bien. En el partido de hoy lamentablemente empatamos pero siempre pensamos en el arco rival hasta el final, incluso estuvimos cerca de ganarlo", dijo la 'Sombra' en Radio Ovación.

Y casi anota: así fue el debut Farfán con el Lokomotiv [VIDEO]

Asimismo, el zaguero se mostró entusiasmado por enfrentar este miércoles al New York City de Andrea Pirlo y David Villa.

"Pienso en el partido del miércoles, si bien es un encuentro de exhibición, queremos ganarlo, luego pensaremos en el partido del domingo", complementó.

NO DEJES DE LEER