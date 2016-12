Christian Ramos: sus primeras palabras como jugador de Emelec

Un nuevo reto en el extranjero espera a Christian Ramos. De Argentina a Ecuador, el defensor dará un salto importante para defender los colores del último tricampeón del futbol norteño. La ‘Sombra’ jugará la Copa Libertadores y podría enfrentar al Melgar de Juan Reynoso.

“Mi representante me habló sobre el interés de Emelec y no lo desaproveché. He logrado ver algunos partidos del club frente a equipos peruanos. Hay buenos jugadores y es un grande en Ecuador. Mi idea es llegar y entrenar duro para ganarme un lugar en el equipo”, dijo Christian Ramos a Radio Ovación.

Por otro lado, Christian Ramos reconoció el interés por ficharlo por parte de Alianza Lima y Universitario de Deportes. Los ‘compadres’ quisieron sumarlo a sus filas, pero el defensa de la Selección Peruana optó por seguir creciendo en el extranjero.

“Hubo acercamientos de parte de Alianza y la ‘U’. De este último un poco más, pero yo no quería volver al Perú, no estaba entre mis planes volver del al fútbol peruano. Afortunadamente salió lo de Emelec y no dude en tomarlo”, agregó Christian Ramos.

Lo más cerca que podría estar Christian Ramos de Perú sería cuando enfrente – posiblemente- a Melgar de Arequipa en la Copa Libertadores 2017. La ‘Sombra’ ha llegado a un club que prioriza ganar el certamen internacional, luego de consagrase como tricampeón del fútbol ecuatoriano en el 2015.

¡Sin querer queriendo! Los goles más feos del Descentralizado 2016

LEE ADEMÁS…