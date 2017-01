En manos de la Federación Peruana de Fútbol están las bases del Descentralizado 2017 con, para variar, una serie de cambios en comparación al año pasado. Uno es volver al formato en que solo los campeones del Apertura y Clausura definan el título nacional, independientemente de su posición en la tabla acumulada.

La principal crítica a esta modificación es que el club que sume más puntos puede quedarse con las manos vacías, y existen antecedentes para decirlo. Por ejemplo, lo que sucedió con Cienciano en 2004 fue de ripley: fue primero en la tabla acumulada con más de cien puntos, pero quedó 'tercero'.

La furia roja



Cienciano inició sus ciclo dorado el 19 de diciembre de 2003 al ser campeón de la Copa Sudamericana, derrotando 1-0 a River Plate en Arequipa. En paralelo, el torneo doméstico entró en huelga de futbolistas y fue suspendido a falta de cinco jornadas.



La huelga generó que el Descentralizado 2004 se juegue en 52 fechas, ocho más que el anterior. Lo que no cambió fue el formato en el que solo los mejores del Apertura y Clausura se verían las caras para definir el título nacional.



A pesar de que Cienciano fue el primero de la tabla acumulada con 101 puntos (57 en el Apertura y 44 en el Clausura), tuvo que conformarse con el tercer cupo a la Copa Libertadores, y ver de lejos la final entre Alianza Lima y Sporting Cristal, campeones de los torneos.

El equipo del Cusco también jugó una serie de amistosos en 2004, en uno goleó 3-0 a la selección de Guatemala. (Foto: USI / Video: You Tube)

El cuadro del Cusco no solo fue el que más puntos sumó, sino uno de los que más ganó (29 triunfos, junto a Alianza Lima y Sporting Cristal), el que menos perdió (apenas 9 derrotas) y el segundo con más goles a favor (94). Tuvo todos los méritos para quedarse con el título, pero el sistema no se lo permitió por el simple hecho de no ganar el Apertura o Clausura.



Universitario de Deportes llegó a los cien puntos en el Descentralizado 2000 con mucho mejor suerte. Fue campeón nacional de manera automática por ganar los dos torneos. No hay otro caso de algún club con una centena o más de unidades.

Otros antecedentes



Contando los puntos sumados entre Apertura y Clausura, varios clubes no fueron campeones pese ser los primeros en el acumulado. El antecedente fue en 2014 con Alianza Lima y Melgar. Ambos sumaron 52 unidades, aún así no llegaron a la final. Sporting Cristal (50) y Juan Aurich (49) gozaron de ese privilegio.



Sport Boys fue el mejor equipo de inicio a fin en el Descentralizado 1998. Los rosados llegaron a los 81 puntos, pero no alcanzaron siquiera un lugar en un torneo internacional, también por no campeonar ni el Apertura o Clausura. Es otro de los casos más injusto que se recuerde.

Los torneos Apertura y Clausura se juegan en nuestro país desde 1997, con una para entre 2009 a 2013. Solo los campeones de cada torneo tienen derecho al título nacional, salvo en los dos últimos años que se programaron las semifinales. El primer campeón fue Alianza Lima.

Los mejores del acumulado que no fueron campeones nacionales

Año Club Puntos 1998 Sport Boys 81 1999 Alianza Lima 93 2001 Sporting Cristal 90 2002 Alianza Lima 89 2004 Cienciano 101 2005 Universitario (*) 88 2007 Cienciano (*) 71 2008 Sporting Cristal (*) 94 2014 Alianza Lima / Melgar 52

(*) Igualaron en el primer lugar del acumulado con el campeón del Descentralizado.

Sporting Cristal fue el que más puntos sumó en el Descentralizado 2001, pero apenas clasificó a la Libertadores tras una definición ante Estudiantes de Medicina. (USI) Sporting Cristal fue el que más puntos sumó en el Descentralizado 2001, pero apenas clasificó a la Libertadores tras una definición ante Estudiantes de Medicina. (USI)

