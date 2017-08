Claudio Pizarro: se cumplen 18 años de su último partido con Alianza Lima

Me voy, pero te juro que mañana volveré. Un 21 de agosto de 1999, Claudio Pizarro vistió la camiseta de Alianza Lima por última vez en su carrera. El Bombardero jugó los noventa minutos de un triunfazo ante Sporting Cristal, en donde no pudo anotar gol y recibió una tarjeta amarilla. Luego de esto, partió hacia Europa para no regresar más, por ahora.

Tressor Moreno y Sandro Baylón, en su último gol en Matute, anotaron los goles del triunfo aliancista en el partido despedida del actual máximo goleador extranjero de la Bundesliga. El partido entrenador grone era el colombiano Edgar Ospina. Luego del partido, el Bombardero contó lo que sentía al dejar la institución victoriana, además de sus sueños y metas en Europa.

"Era mi gran anhelo (salir campeón con Alianza Lima), pero ahora eso es algo que nunca sabré, aunque tengo la satisfacción de que si Alianza logra el título puse también mi granito de arena. Los goles que hice guardo en el corazón. Los triunfos y el aliento de la hinchada siempre me acompañarán", declaró Claudio Pizarro a El Comercio.

Claudio Pizarro también contó qué esperaba en el Werder Bremen. "Lo bueno es que aún soy joven y eso es una ventaja para mi carrera como profesional. Con el trabajo y dedicación se consiguen los objetivos. Desde que estuve en Pesquero tenía claro que para llegar lejos tenía que destacar y sobre todo tener mucho profesionalismo cuidando mi vida privada, eso es muy importante", agregó el delantero.

Actualmente, Claudio Pizarro está sin equipo tras su salida, justamente, del equipo lagarto. Hace 18 años, también, el atacante debutó oficialmente con camiseta de la Selección Peruana. En el Perú, jugó en Deportivo Pesquero y Alianza Lima, y siempre mostró su agradecimiento por los entrenadores Arrelucea, Chale, Mifflin, Ospina y Pitot.

El partido



Alianza Lima (2): 1 Crhistian Del Mar; 14 Javier Mosquera, 3 Walter Rojas, 4 José Chacón; 5 Marcial Salazar, 6 Walter Reyes, 19 Sandro Baylón, 20 Víctor Mafla (Penalillo); 10 Waldir Sáenz (Marcio dos Santos), 7 Tressor Moreno (Henry Quinteros), 9 Claudio Pizarro. DT: Édgar Ospina.



Sporting Cristal (1): 1 Óscar Ferro, 17 César Charún, 2 Santiago Salazar, 3 Rafael Arnao (Javier Ferreira); 5 Roberto Salazar, 6 Erick Torres, 7 Jean Ferrari, 14 Aldo Olcese (Andrés Mendoza); 18 Héctor Sánchez, 11 Julinho (Ismael Alvarado), 16 Roberto Silva. DT: Rodolfo Motta

Goles: Moreno (41'), Balyón (52')(ALI); Olcese (45' (Penal))(SPC)

Tarjetas Amarillas: Reyes, Mafla, Pizarro (ALI); Sánchez, Torres, Silva (SPC)

Tarjeta Roja: Salazar (SPC)



Árbitro: Gilberto Hidalgo

Estadio: Alianza Lima

Luego de esto, Claudio Pizarro ha jugado en Matute por la Selección Peruana y el Día del Hincha Blanquiazul.

