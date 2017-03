Atlético Tucumán vs. Palmeiras juegan este miércoles en el estadio Monumental José Fierro por la fecha 1 del grupo 5 de la Copa Libertadores 2017. El partido se desarrollará desde las 19:45 (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de FOX Sports 2.



El 'Decano' tucumano se adjudicó el último boleto al grupo que también integran el uruguayo Peñarol y el boliviano Wilstermann al superar en sendos cruces al ecuatoriano El Nacional y al colombiano Junior.

A diferencia de otros equipos argentinos impedidos de entrar en ritmo por la demora en reanudarse el campeonato local a causa de la crisis económica e institucional de la AFA, Atlético Tucumán llega entonado a la etapa de grupos de la Copa, en procura de dar el zarpazo entre rivales de más renombre.



Sin mayores novedades dentro del plantel, se prevé que el entrenador Pablo Lavallén dispondrá la misma formación que hace pocos días superó por 3-1 a Junior en la ciudad de San Miguel de Tucumán (norte).



"Ya estamos concentrados y esperamos a Palmeiras. Nosotros tratamos de vivir y preparar todos los partidos de la misma manera. Siempre hay que estar muy enfocados", destacó el lateral izquierdo Fernando Evangelista.

Palmeiras desembarcó en la ciudad conocida como "el jardín de la República" luego de superar por 3-1 a Red Bull Brasil en la séptima fecha del campeonato paulista, en el que ocupa el primer puesto del Grupo C, con cinco victorias y dos caídas en su cuenta.



Lejos de confiarse, el experimentado defensor Edu Dracena, reemplazante del suspendido Yerri Mina en la zaga, estimó que su equipo deber "estar cien por ciento enfocado, porque el debut va a ser el partido más importante de la Libertadores.



"No vamos a ir a defendernos sino a hacer nuestro juego y lograr un triunfo, pero para eso no podemos cometer ningún error", agregó.

Atlético Tucumán vs. Palmeiras: alineaciones probables

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti - Leonel Di Plácido; Bruno Bianchi, Ignacio Canuto y Fernando Evangelista - Rodrigo Aliendro, Guillermo Acosta, Nery Leyes y David Barbona - Cristian Menéndez y Fernando Zampedri.



Palmeiras: Fernando Prass - Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo, Egídio - Felipe Melo, Zé Roberto - Keno o Guerra, Dudu, Michel Bastos - Borja.



