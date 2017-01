Falta poco para que el hincha de Deportivo Municipal pueda ver a su querida 'franja' nuevamente en una Copa Libertadores. El rival de turno será nada menos que Independiente del Valle, actual subcampeón de este torneo continental.

Por esta razón Depor se contactó con el lateral, Christian 'Pichón' Núñez, figura del club ecuatoriano. El uruguayo contó detalles sobre el trabajo de su equipo, previo al duelo programado para el lunes 23 de enero en el Estadio Nacional.

► Deportivo Municipal: el once que jugaría la Copa Libertadores (FOTOS)

¿Cómo se están preparando para el duelo en Lima?

En un principio como todos saben el equipo ha tenido un montón de cambios, ya que se han ido jugadores importantes que disputaron la final ante Atlético Nacional. Debido a eso estamos hablando de un plantel nuevo, recién vamos a cumplir una semana de pretemporada y nos estamos conociendo para así llegar en óptimas condiciones al partido de Copa Libertadores.



Pero son conscientes que tendrán la presión de acceder a la siguiente fase por lo conseguido la temporada pasada

Yo no lo veo como presión. Independiente del Valle es un club que tiene un proyecto bien claro. Es una institución que apuesta a vender jugadores, pues tiene los mejores juveniles del Ecuador. Junto a Efrén Mera y Mario Rizzoto, somos los jugadores de experiencia que tratamos de ser un sostén para los más chicos.



¿Cómo defines el juego de Independiente del Valle?

​Somos un equipo rápido y fuerte que busca siempre ser competitivo ante el rival que tenga al frente. Jugamos de manera vertical y siempre buscamos tener el balón el mayor tiempo posible, esa es la idea del profesor Alexis Mendoza.



¿Cómo analizas a Deportivo Municipal?

Te soy sincero, todavía no nos hemos empapado acerca del rival, lo que te puedo decir es que nosotros iremos paso a paso ante un club que seguro está preparado para jugar este partido como una final. La realidad es que vamos muy pocos días de trabajo y estamos haciendo hincapié en el tema físico.



¿Qué conoces del fútbol peruano?

En los últimos años creció mucho, tal vez no se refleja en el tema de Selección Peruana, pero nosotros le tenemos respeto a su fútbol y a nuestro rival. Nosotros iremos a Lima buscando un resultado que nos permita cerrar la clasificación a la siguiente ronda, en casa y con nuestra gente.​



¿Ya han disputado algún partido amistoso?

El profesor nos comentó que al menos espera jugar dos amistosos previos al duelo ante Deportivo Municipal, pero aún no nos informó nada.



ESTO TE PUEDE INTERESAR

► Selección Peruana Sub 20: hincha creó una canción antes del Sudamericano

LEE TAMBIÉN....