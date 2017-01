En el duelo de ida de Copa Libertadores entre Deportivo Municipal e Independiente del Valle sorprendió no ver en el once edil a Freddy Álvarez y Danny Santoya. ¿El motivo? La carta pase de ambos futbolistas no había llegado. Pero el panorama es distinto para el duelo de vuelta: ambos jugadores quedaron habilitados.

Depor pudo conocer que el transfer internacional de Freddy Álvarez llegó a la FPF procedente de la Universidad de Costa Rica. Gracias a ello, será parte del plantel de Deportivo Municipal que viajará a Ecuador.

Danny Santoya jugó la última temporada en el Sanat Naft de Irán. Deportivo Municipal solicitó su carta pase la semana pasada y el proceso ha demorado más de la cuenta. Su transfer también llegó y será titular ante Independiente del Valle.

Deportivo Municipal, que perdió 1-0 ante Independiente del Valle, no dio la batalla por perdida y peleó por Santoya y Álvarez. Ahora Marcelo Grioni los tendrá a su disposición para el duelo de vuelta por la Copa Libertadores ante Independiente del Valle, este viernes a las 7:15 p.m.



