Esteban Deer sobre Melgar: "Christian Ramos nos ha dicho que pasan por un buen momento"

Esteban Dreer es uno de los jugadores más experimentados dentro del plantel de Emelec, donde también juega nuestro compatriota Christian Ramos. Horas antes de que tomé el vuelo para llegar a Perú, el arquero habló con Depor sobre la previa del duelo frente a Melgar por la Copa Libertadores.

Para el golero argentino, nacionalizado ecuatoriano, el duelo del martes será complicado por el buen momento de ambos equipos en su torneo doméstico. Christian Ramos ya los alertó sobre lo complicado que puede resultar Melgar.

¿Qué conocen de Melgar su próximo rival en Copa Libertadores?

Sabemos que es un equipo que tiene jugadores de experiencia y que se encuentra en los primeros lugares del acumulado.

¿Te enfrentarás también con Emanuel Herrera excompañero en Emelec?

Sí, claro. Te puedo decir que es un delantero muy técnico y buen definidor en el área chica.



¿Por qué no le salieron las cosas en Emelec?

No es que le haya ido mal, salió campeón con nosotros y colaboró con goles decisivos para lograr ese título. Sí el club decidió prestarlo fue para que demuestre en Perú de toda su capacidad goleadora. Me da gusto que le esté yendo bien en Melgar.



Emanuel Herrera con la camiseta de Emelec en 58 partidos anotó 16 goles. Emanuel Herrera con la camiseta de Emelec jugó 58 partidos y anotó 16 goles en la Serie A de Ecuador.

¿Christian Ramos que les comentó de Melgar?

Nos dijo que en los últimos años ha crecido en lo institucional y en lo deportivo también. También comento que tiene jugadores de experiencia y está pasando por un buen inicio en el torneo local.



¿Qué opinas de la rotación de Juan Reynoso en Melgar?

Eso depende de la filosofía de cada entrenador. La televisión ha puesto al fútbol en todos lados, los equipos se conocen más, saben que esquemas tácticos tienen, conocen a sus jugadores y todo eso. Nosotros sabemos que Melgar está en los primeros lugares y será un duelo muy reñido.

¿El tema de altura como lo manejaran?

La altura no nos costará, pues estamos acostumbrados a jugar en Quito. La idea es mantener la intensidad de juego y la tenencia del balón el mayor tiempo posible. A medida que el tiempo transcurra nos adaptaremos al clima y a la cancha de Arequipa.



¿Cómo manejan la ausencia de Ángel Mena?

Lógicamente era un jugador importante para nosotros, pero este equipo tiene otra característica de juego. Los nuevos jugadores se han acoplado de la mejor manera.



¿Cómo va la adaptación de Christian Ramos en Emelec?

Muy bien, se está adaptando de a pocos al equipo y a la ciudad. Es un jugador de Selección que ha llegado a fortalecer la zona defensiva y hasta el momento ha sido de mucha ayuda en la Serie A de Ecuador.

Christian Ramos aseguró que ya se adaptó al fútbol ecuatoriano. Christian Ramos lleva 4 partidos con Emelec esta temporada.

¿El buen momento de ambos equipos hará que el duelo del martes sea muy parejo?

El grupo será parejo pues Independiente Medellín está primero en su Liga, River Plate siempre es un equipo complicado por el gran equipo que tiene, Melgar también está ahí en el torneo local y nosotros estamos arriba en la Serie A, eso hace que sea un grupo complicado.



Finalmente ¿Cómo describirías el juego de Emelec?

El profesor Alfredo Arias nos pide ser un equipo que priorice la tenencia del balón, además que busque ser ofensivo por las bandas.



Emelec viajando a Lima.

