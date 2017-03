Gustavo Costas: "Hay que evitar que Sporting Cristal tenga la pelota"

Respeta a Sporting Cristal y luego de analizar el partido que sostuvieron los celestes con Santos, Gustavo Costas, entrenador de Independiente de Santa Fe, sacó su primera conclusión: no dejar que el equipo de 'Chemo' tenga la pelota.



"Sabemos que Cristal es un equipo difícil, que se ha armado bien. En casa tenemos que hacer todo lo posible para quedarnos con los tres puntos", dijo el entrenador argentino en Radio Capital.

Luego agregó: "Hay que tratar de que no tengan la pelota, pues tienen jugadores de buen pie. Intentaremos de cortar sus circuitos de pase y jugar a un ritmo intenso, como siempre lo hacemos".

Asimismo, el entrenador que sacó bicampeón a Alianza Lima en el 2003 y 2004 confesó que siempre está abierta la posibilidad de volver al equipo victoriano.

"Le tengo un gran cariño a la institución de Alianza Lima, me han dado muchas cosas como campeonatos y finales. Le tengo un gran afecto a la gente y al pueblo peruano. Nunca se han comunicado conmigo para dirigir el club desde que me fui, pero seguro me gustaría volver", dijo.

Por último, el popular 'Garganta de lata' también se pronunció sobre Gareca y su trabajo al mando de la Selección Peruana.



"Perú tiene una línea de juego y se ha convertido en un equipo difícil para cualquier rival. Han salido jugadores nuevos y eso es positivo para el país", culminó.

