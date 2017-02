El Olimpia de Paraguay pondrá mañana en juego la experiencia acumulada en la disputa de la Copa Libertadores frente al sorprendente Independiente del Valle, en el partido de ida de la segunda fase del torneo en la localidad ecuatoriana de Sangolquí.



Mientras el Olimpia ganó los títulos en los años 1979, 1990 cuando eliminó en la final al ecuatoriano Barcelona, y 2002, el Independiente comenzó hace cuatro años la disputa del torneo y en el tercero, 2016, llegó hasta la final que perdió ante el Atlético Nacional, de Colombia.



Independiente del Valle vs. Olimpia: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 7:00 p.m. MÉXICO 6:00 p.m. ECUADOR 7:00 p.m. COLOMBIA 7:00 p.m. VENEZUELA 7:30 p.m. BOLIVIA 8:00 p.m. PARAGUAY 9:00 p.m. ARGENTINA 9:00 p.m. URUGUAY 9:00 p.m. CHILE 9:00 p.m. BRASIL 10:00 p.m.

En la actual edición y con un equipo plagado de nuevos jugadores, tras la salida de nueve de los que disputaron la final del año pasado para vinculares a otros equipos del exterior, el Independiente eliminó en la primera fase al Deportivo Municipal de Perú, ganándole por 0-1 en Lima, y con empate por 2-2 en Sangolquí.



Entre los futbolistas que dejaron al Independiente estarán mañana con Olimpia el portero Daniel Azcona, el centrocampista Jonathan González y el exentrenador independentista, el uruguayo Pablo Repetto.



"Estoy contento de volver a un país que quiero mucho, que me dio a conocer. No puedo negar que tengo sentimientos encontrados", señaló Repetto nada más llegar a Ecuador.



Aseguró que están "bien motivados" y subrayó: "Por suerte empieza la Copa, para lo que nos hemos preparado y con la ilusión de lograr un resultado positivo para cerrar la serie en Asunción".



El Olimpia anticipó su llegada a Ecuador, pero arribará a Sangolquí horas antes del partido para evitar los efectos de la altitud de 2.500 metros sobre el nivel del mar en que se ubica la sede del partido.



"El rival es de jerarquía, es uno de los grandes de Sudamérica, ha ganado varias Libertadores, en Paraguay es uno de los mejores. Son cositas que suman y dan, por consiguiente a pensar, que el partido es muy complicado. Pero también tenemos nuestras armas", resaltó el colombiano Alexis Mendoza, técnico del Independiente.



Con relación a la presencia de Repetto en el banquillo contrario, Mendoza, indicó que "es un técnico que conoce al club, a los jugadores, aunque no es el mismo equipo pero conoce a la mayoría, conoce al fútbol ecuatoriano. Eso da un plus adicional para que esta fase sea complicada y difícil".



Independiente del Valle vs. Olimpia: posibles alineaciones



Independiente del Valle: Adrián Bone; Christian Núñez, Fernando León, Juan Pablo Segovia, Luis Ayala; Dixon Arroyo, Kener Arce, Efrén Mera; Felipe Mejía, Michael Estrada y Gabriel Cortés.



Olimpia: Daniel Azcona; César Benítez, José Cañete, Rodi Ferreira, Richard Ortiz; Jonathan González, Cristian Riveros, Jorge Mendoza, Fernando Giménez; Julián Benítez y Roque Santa Cruz.



Fuente: EFE



