Juan Reynoso: "Pensaron que no haríamos un punto y miren ya tenemos tres"

Fiel a su estilo, Juan Reynoso pidió calma y no se desespera luego de la gran victoria de Melgar sobre Emelec. El entrenador asegura que le dieron la contra a muchos que los dieron por eliminados antes de empezar a jugar.

Asimismo, el DT criticó la poca asistencia de público que llegó al Monumental de la UNSA para apoyar a sus dirigidos.

"Ya más de uno estaba pensando que no ibamos a hacer un punto y y ya hicimos tres. Pero nada cambia: de nada me sirve hacer 8 o 9 puntos y no clasificar. Yo croe que nos va a alcanzar, ahora toca ir al Monumental a hacer un buen partido", dijo el 'cabezón'.

"Hay muchas personas que en el chat y las redes sociales nos critican, a ellos yo los quiero ver aquí. Si queremos que ganar algo acá, lo tenemos que ganar todos. No basta con 9 mil personas para competir en una Libertadores", agregó.

Por último, Juan Reynoso dejó claro que el único objetivo que tiene su equipo es inscribir su nombre en los octavos de final de la Libertadores.

"El objetivo es el mismo del año pasado: pasar a la siguiente fase. No nos alcanzó la última vez, pero vamos a seguir compitiendo. Tenemos falencias por mejorar y virtudes por seguir explotando. Ojalá el 25 de mayo, deputes de jugar con Emelec, podamos pensar en el rival que nos toque en una nueva fase", concluyó.

