Lanús vs. Chapecoense se enfrentan este jueves en el marco de la segunda fecha del Grupo 7 de la Copa Libertadores. El partido se jugará en el estadio Arena Condá desde las 5:30 p.m. (hora peruana) con transmisión de Fox Sports 2. El elenco brasileño jugará por primera vez, un partido de esta competencia, en su casa. Y buscará una victoria con la que daría un gran paso para acceder a los octavos de final del torneo continental.

►¡Por poquito, Paolo! El palo que le negó golazo a Guerrero ante Universidad Católica [VIDEO]

Los dos equipos llegan en una situación muy diferente al partido: los locales lo hacen cargados de moral tras debutar en la Libertadores la semana pasada en Venezuela con victoria por 1-2 contra el Zulia, mientras que los visitantes se vieron sorprendidos en casa por el Nacional uruguayo (0-1) y un nuevo tropiezo complicaría su futuro en el torneo.

Lanús vs. Chapecoense: horarios del partido País Hora México 4:30 p.m. Perú 5:30 p.m. Colombia 5:30 p.m. Ecuador 5:30 p.m. Venezuela 6:30 p.m. Bolivia 6:30 p.m. Uruguay 6:30 p.m. Paraguay 6:30 p.m. Chile 6:30 p.m. Argentina 6:30 p.m. Brasil 6:30 p.m. España 11:30 p.m.

Los dos equipos llegan en una situación muy diferente al partido: los locales lo hacen cargados de moral tras debutar en la Libertadores la semana pasada en Venezuela con victoria por 1-2 contra el Zulia, mientras que los visitantes se vieron sorprendidos en casa por el Nacional uruguayo (0-1) y un nuevo tropiezo complicaría su futuro en el torneo.



En el Chapecoense, el técnico Vagner Mancini debe repetir el esquema con tres volantes que usó en Venezuela, con el que el conjunto de Santa Catarina se mostró muy sólido y prácticamente no concedió espacios en la retaguardia.



La única variante que podría introducir Mancini en el once inicial con respecto a la semana pasada sería la entrada del delantero Rossi, recuperado de la varicela que le impidió viajar a Maracaibo, en el lugar de Arthur.



Por su parte, Lanús llega al partido necesitado de sumar puntos tras su derrota en casa, si no quiere verse descolgado en el grupo.

El 'Granate' perdió este final de semana por 3-0 ante Racing en el campeonato argentino, aunque el técnico reservó a sus titulares pensando en el partido contra el Chapecoense y en el próximo en el campeonato local, ante River Plate.



La única duda de Lanús es en el lado izquierdo del campo, posición que se disputan Nico Aguirre y Matías Rojas, mientras que el resto de jugadores deben ser los mismos que cayeron en La Fortaleza contra Nacional.



Lanús vs. Chapecoense: probables alineaciones

Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gomez, Marcelo Herrera, Diego Brahieri, Maximiliano Velazquez; Román Martínez, Iván Marcone, Nicolás Aguirre o Matias Rojas; Alejandro Silva, Lautauro Acosta y José Sand. DT: Jorge Almirón.



Chapecoense: Artur Moraes; João Pedro, Grolli, Nathan, Reinaldo; Moisés Ribeiro, Andrei Girotto, Luiz Antonio; Niltinho, Rossi y Wellington Paulista. DT: Vagner Mancini



Árbitro: El paraguayo Enrique Cáceres

Fuente: EFE

► "Una pena no verlo en un Mundial": narrador de Fox Sports elogia a Paolo Guerrero

LEE TAMBIÉN...