Millonarios vs, Atlético Paranaense se enfrentan este miércoles en el marco de la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores. El partido se jugará en el estadio El Campín, de Bogotá, desde las 6:45 p.m. (hora peruana) , con transmisión de Fox Sports.

► Barcelona eliminó al Atlético Madrid: así reacciones los memes tras la clasificación culé a la final de la Copa del Rey

El equipo del argentino Miguel Ángel Russo debe sobreponerse, además de la caída 2-1 de la ida, a las ausencias por lesión de jugadores como Juan Guillermo Domínguez, con problemas musculares, y David Silva, que sufre una lesión de ligamentos.

Millonarios vs. Atlético Paranaense: horarios del partido País Hora México 5:45 p.m. Perú 6:45 p.m. Colombia 6:45 p.m. Ecuador 6:45 p.m. Venezuela 7:45 p.m. Bolivia 7:45 p.m. Uruguay 8:45 p.m. Paraguay 8:45 p.m. Chile 8:45 p.m. Argentina 8:45 p.m. Brasil 9:45 p.m.

Russo, con los pies en la tierra, ha reconocido que su equipo tiene deficiencias en el aspecto ofensivo, pero confía en el trabajo que ha hecho para superar a los brasileños en el estadio El Campín de Bogotá.



"Millonarios tiene un buen equipo, hay que achicar el margen de error, no cometer muchas equivocaciones porque te cuestan caro", afirmó Russo.



Para el encuentro de mañana, el estratega argentino reservó a varios de sus jugadores, que no disputaron el partido frente al Medellín de la liga local que perdieron por 2-1.



El Atlético Paranaense, por su parte, se ha mostrado tranquilo por el tema de la altitud de Bogotá (2.640 metros sobre el nivel del mar), y confiado en defender no solo la ventaja con la que llega, sino pensando en ampliarla



Millonarios Millonarios perdió en la ida por 1-0 ante Atlético Paranaenese. (Getty Images)

"No hay ninguna preparación especial, estoy acostumbrado a jugar en altitud, trabajé en Perú y Bogotá tampoco es tan alto. Con esto no estamos preocupados, la preparación sigue normal dentro de lo que ya habíamos planeado con bastante antelación", afirmó el técnico Paulo Autouri.



El equipo brasileño tendrá como principal novedad la presencia del delantero Nikao, que no pudo estar en el partido de ida por suspensión, pero no contará con el central Thiago Heleno, por problemas en la regularización de su ficha.



Fuente: EFE

Millonarios vs. Atlético Paranaense: probables alineaciones

Millonarios: Nicolás Vikonis; Jair Palacios, Pedro Franco, Andrés Cadavid, Deiver Machado; Oscar Barreto, Henry Rojas, John Duque, Maximiliano Núñez; Elicer Quiñones y Ayron Del Valle. DT: Miguel Ángel Russo.



Atlético Paranaense: Weverton; Jonathan, Paulo André, Wanderson, Sidcley; Otávio, Lucho González, Pablo, Gedoz; Nikao y Grafite. DT: Paulo Autuori.

► Lo que provoca Messi: hincha invadió la cancha del Camp Nou para conocer al crack

LEE TAMBIÉN...