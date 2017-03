Roberto Mosquera: ¿cómo prepara al Jorge Wilstermann para su debut en Copa Libertadores?

El 7 de marzo es día del regreso de Copa Libertadores. Y habrá sabor peruano. El primer 'embajador' será Roberto Mosquera, quien con Jorge Wilstermann de Cochabamba, buscará conseguir los 3 primeros puntos con su equipo ante el histórico Peñarol.

►Semanas atrás, hinchada pidió la salida de la 'Mosca' del Wilstermann

Y pese a que el momento del cuadro cochabambino no es el mejor en la liga boliviana, la Copa tiene otro ritmo y enfoque distinto. El técnico explicó que vienen trabajando de la mejor forma para afrontar este primer desafío del 2017.

"Vamos a ganar porque estamos preparados y el equipo está fuerte. A los jugadores les pasamos videos de cada individualidad, hemos editado uno de 10 minutos. Está el arquero con todas sus capacidades, cómo ataja, cómo saca la pelota. Los laterales, cómo y cuándo van. Los hombres de punta por dónde atacan", señaló Roberto Mosquera a puertas del debut en Copa Libertadores.

Eso sí, el entrenador sabe que la situación está medio compleja con los hinchas, quienes hace una semana pidieron enfáticamente su salida de la dirección técnica del Jorge Wilstermann. Este podría ser el reinicio del romance con el entrenador.

“Estamos en la quinta fecha y algunos ya quieren que me vaya, me voy a ir cuando me lo diga el presidente Gróver Vargas", añadió el ex entrenador de Alianza Lima.

