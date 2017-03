Sporting Cristal quiere dejar a un lado los malos resultados de los últimos años en Copa Libertadores. Y es que los celestes no llegan a los octavos de final del torneo desde el 2004. En la edición anterior estuvo bastante cerca, sin embargo, una derrota ante Peñarol los dejó nuevamente, eliminados en la fase de grupos.



Pese al empate ante Santos, los del Rímac mostraron un juego y una agresividad que dejó conformes a sus hinchas. El Nacional fue el escenario de un gran partido de Libertadores. No obstante, la presión de los de ‘Chemo’ en los minutos iniciales fue disminuyendo con el correr de los minutos, aunque igual tuvieron claras chances para ganarlo en el complemento.



Santa Fe aparece como otro reto para el último campeón peruano, no estaría mal un empate ante el complicado cuadro colombiano, sin embargo, podrían hacer historia consiguiendo un triunfo en tierras cafeteras. Aquí te mostramos, cómo le ha ido al Sporting Cristal ante equipos colombianos en Copa Libertadores.



Primeras visitas a Colombia: derrotas ante Cali y Nacional



En marzo de 1992, los dirigidos, en ese entonces, por Juan Carlos Oblitas compartían grupo con Sport Boys, América de Cali y Atlético Nacional. Los resultados fueron adversos para los celestes en Colombia, pues en sus dos visitas cayeron por la mínima diferencia.



Oportunidad de revancha, un año más tarde



Y fue en cuartos de final del siguiente año que nuevamente se verían las caras los cerveceros con los de Cali. Sporting Cristal venía de eliminar en octavos a El Nacional de Ecuador y le tocaba enfrentarse al América. Los colombianos se pusieron en ventaja 2 a 0 en el primer tiempo y parecía todo definido, sin embargo, el defensor Luis Ávila a los 46’ y a los 54’ conseguía la igualdad en uno de los mejores partidos de esa fase del torneo. Lamentablemente, en Lima, los cafeteros consiguieron una victoria por 3 a 2 y eliminaba al cuadro peruano.





Siete años más tarde, la tercera no fue la vencida



Como tercer clasificado de Perú, Sporting Cristal disputaba una nueva Copa Libertadores. Enfrentaba otra vez al América de Cali por la tercera fecha de la fase de grupos. Los colombianos llegaron con dos triunfos y continuarían con su buena racha, al vencer por 3 a 1 al cuadro peruano. El tanto fue de Roberto Holsen para los celestes, que se irían eliminados en la primera ronda del torneo.



Sporting Cristal América Cali América de Cali venció 3-1 en el año 2000 a Sporting Cristal por Copa Libertadores (USI).

El último partido ante Santa Fe



Hace más de 10 años, específicamente en el 2006, Sporting Cristal visitaba al Independiente Santa Fe por la fase de grupos de la Copa. En aquella oportunidad, los cuatro equipos del grupo llegaban a la última fecha con 7 puntos, por lo cual, el cuadro de José Del Solar tenía la oportunidad de clasificar a octavos de conseguir un triunfo. No fue así. Jairo Suárez y Luis Yáñez adelantaron para los colombianos y Luis Alberto Bonnet descontaba en los minutos finales del duelo. No le alcanzó a los celestes, que terminarían nuevamente eliminados en la fase de grupos.



Cristal Santa Fe 2006 La última vez que Cristal y Santa Fe chocaron por Libertadores ocurrió 2006. Fue triunfo del cuadro colombiano por 2 a 1. (USI)

Goleada ante el último campeón de la Libertadores



Finalmente, el último encuentro de Cristal en tierras colombianas sucedió el año pasado. Atlético Nacional (que se convertiría en el campeón del torneo) goleó sin problemas por 3 a 0 a los dirigidos por Mariano Soso. Sánchez, Copete y Moreno marcaron los tantos en el Atanasio Girardot, en aquella oportunidad.



Cristal Atlético Nacional 2016 Cristal y Atlético Nacional jugaron en 2016 en Medellín. Fue derrota del cuadro peruano por 3 a 0 (USI).

Cinco derrotas y un empate es el saldo final de las visitas a Colombia por parte de Sporting Cristal. Nuevamente, el equipo de ‘Chemo’ Del Solar, tiene oportunidad de hacer historia consiguiendo por primera vez un triunfo en tierras cafeteras. Resultado fundamental de cara a alcanzar el principal objetivo: llegar, tras 13 años, a los octavos de final de la Copa Libertadores.



