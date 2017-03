Sporting Cristal contra Santos: los duelos que se formarán en el partido

Será un partido de alto voltaje, donde el que menos errores cometa seguramente sacará ventaja. Santos, con todo lo que significa en el continente, seguramente partirá como favorito, sin embargo este Sporting Cristal no se achica y todos están enfocados en dar una sorpresa este jueves en el Nacional.

Hay que estar atentos con las figuras del Santos, las cuales, como ya repasamos en notas anteriores, tienen una fama ganada a alrededor de todo el continente y el mundo.

Ellos buscarán tomar el protagonismo del partido, pero deberían chocar con lo mejor del equipo celestes, provocando así muy entretenidos e importantes duelos individuales.

A continuación algunos de los duelos que podrían darse este jueves:

Diego Ifrán vs. Lucas Verissimo: El goleador de Cristal en el Torneo de Verano ahora deberá lidiar contra uno de los zgueros con más futuro en el fútbol brasileño. Con solo 21 años, Lucas Verissimo muestra la madurez de un experimentado y promete hacerle la vida imposible al uruguayo en el partido del jueves.

Diego Ifrán Diego Ifrán

Gabriel Costa vs. Thiago Maia: 'Gabo' será uno de los encargados de poner fútbol en el equipo celeste, pero para lograrlo primer tendrá que superar la marca de Thiago Maia, un volante que se ha afianzado en el equipo 'Blanco' y es habitual representante de su Selección en torneos de mayores. Además, tiene como principal característica la recuperación y salida limpia.



Lindo duelo, porque del lado celeste, Costa es un jugador muy complicado de marcar y, si logra escaparse, será un peligro asegurado en el arco visitante.

Lucas Lima vs. Pedro Aquino /Carlos Lobatón: El jugador más importante de Santos y también de los mejores en la Selección Brasileña. Lima intentará poner el fútbol para los brasileños, su toque en primera y velocidad prometen complicar a los celestes; sin embargo le tocará enfrentarse a Pedro Aquino y Carlos Lobatón, dos volantes que no deben darle un solo 'cachito' y rodearlo cada vez que tengan la pelota.



Como 'Loba', Lucas Lima no te perdona con tiros de larga distancia, así que será importante marcarlo al milímetro.

Lucas Lima Lucas Lima

Jonathan Copete vs. Luis Abram: El colombiano ya le marcó a los celestes en la Copa pasada y ahora buscará repetir el plato. En el 2016 fue muy complicado para Alberto Rodríguez; sin embargo esta vez estará Luis Abram para buscar frenarlo.



El defensor tendrá que estar muy atento ante un atacante que tiene a la velocidad como principal aliado. Sin embargo, en el terreno de la fricción, el peruano puede sacar ventaja.

Ricardo Oliveira vs. Jorge Cazulo: Experiencia contra experiencia. Oliveira de 36 años se enfrenta a Cazulo de 35. Un duelo de dos pesos pesados que promete sacar chispas. Eso si, el 'Piqui' no puede distraerse, porque Ricardo es de esos '9' que solo necesita una chance para mandarla a guardar.

