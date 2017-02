La Copa Libertadores es el gran reto de Sporting Cristal. Los celestes iniciarán su participación en la fase de grupos el próximo jueves, 9 de marzo, ante el Santos de Brasil.

El duelo de los celestes está programado para las 7.45 p.m. en el Estadio Nacional y los precios de las entradas ya se dieron a conocer.

El equipo de Chemo Del Solar integra el Grupo 2 de la Copa Libertadores junto a Santos de Brasil, Independiente Santa Fe de Colombia y The Strongest de Bolivia.

Estos son los precios de las entradas para el duelo de Sporting Cristal ante Santos:

Tribuna Precio Pre-venta Precio Regular Popular Norte y Sur 15 soles 25 soles Oriente Alta y Baja 55 soles 70 soles Oriente Internedia 70 soles 85 soles Occidente Alta y Baja 85 soles 100 soles Occidente Intermedia 100 soles 120 soles

La pre-venta será solo vía online a través de la web www.teleticket.com.pe desde el miércoles 1º de marzo, a partir de las 10:00 a.m. hasta el viernes 3 de marzo hasta 6:00 p.m. (todas las tribunas, incluidas populares). Los precio para los boletos de los niños son: Popular 5 soles, Oriente y Occidente 10 soles.

La venta regular de entradas para el duelo copero de Sporting Cristal será a partir del sábado 4 de marzo hasta el jueves 9 de marzo. Vía online para todas las tribunas.



Las entradas solo para la Tribuna Oriente y Occidente se venderán en Teleticket de Wong y Metro. La Tribuna Popular se venderá en La Florida desde las 9:30 a.m. a 5:30 p.m. La venta de boletos para popular también se hará Estadio Nacional desde las 10:30 a.m. a 5:30 p.m.



Precio niños: Popular 5 soles (La Florida), Oriente y Occidente 10 soles (en Teleticket). El mismo día del partido no se venderán entradas en el estadio.