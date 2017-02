La Unión Española buscará este jueves encarrilar en casa la eliminatoria ante el The Strongest boliviano para minimizar el riesgo de contratiempos en el duelo de vuelta en La Paz, donde la altitud jugará en contra del conjunto chileno.



Chilenos y bolivianos jugarán en el estadio Santa Laura de Santiago el choque de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores, la última instancia antes de la fase de grupos.



The Strongest vs. Unión Española: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 7:00 p.m. MÉXICO 6:00 p.m. ECUADOR 7:00 p.m. COLOMBIA 7:00 p.m. VENEZUELA 7:30 p.m. BOLIVIA 8:00 p.m. PARAGUAY 9:00 p.m. ARGENTINA 9:00 p.m. URUGUAY 9:00 p.m. CHILE 9:00 p.m. BRASIL 10:00 p.m.

El ganador de la eliminatoria entrará al grupo 2 junto al Santos brasileño, el Santa Fe colombiano y el Sporting Cristal peruano.



Los jugadores y el cuerpo técnico de la Unión Española son conscientes de la necesidad de obtener en su estadio un resultado favorable y llegar con ventaja al duelo en La Paz.



"Unión va a buscar el triunfo en casa. Debemos prepararnos para un partido de vuelta muy difícil en la altura", dijo Diego Sánchez, arquero del conjunto chileno.



El equipo que dirige el argentino Martín Palermo ha alternado buenas actuaciones en la Copa Libertadores con un mal comienzo en el torneo chileno, en el que es colista con dos derrotas en otros tantos partidos.



La principal baza ofensiva del conjunto local es el argentino Sebastián Jaime, que ya anotó un gol la semana pasada ante el Atlético Cerro uruguayo en el duelo de vuelta de la segunda fase.



El The Strongest arribó este martes a Chile para preparar el encuentro después de un largo viaje en avión desde La Paz con varias escalas.



El campeón boliviano, al mando del entrenador venezolano César Farías, quiere conseguir el primer triunfo en Chile en la Copa Libertadores, algo que no ha logrado aún en las seis ocasiones en las que se ha enfrentado a equipos del país austral.



La idea de los bolivianos es dejar la eliminatoria abierta para que todo se decida la próxima semana en La Paz. "Nuestra mentalidad es hacer un buen partido y llevar algo a casa", dijo el volante Alejandro Chumacero, que apunta a titular el jueves.



El The Strongest llegó con solvencia a la tercera fase del torneo tras derrotar por 0-2 al Montevideo Wanderers en el partido de ida y golear a los uruguayos por 4-0 en la vuelta.



The Strongest vs. Unión Española: posibles alineaciones



Unión Española: Sánchez; Currimilla, Ampuero, Domínguez, Larenas; Seymour, Galdames, Pinares; Jaime, Churín, Salom.



The Strongest: Vaca; Bejarano, Maldonado, Marteli, Bejarano; Chumacero, Veizaga, Jara, Castro; Alonso, Escobar.



