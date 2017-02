The Strongest vs. Unión Española EN VIVO: los bolivianos recibirán por la vuelta de la tercera fase de la Copa Libertadores. El partido, a disputarse en el estadio Hernando Siles, irá desde las 19:00 horas (hora peruana) y será transmitido por Fox Sports.



El duelo se disputará en un estadio situado a 3.640 metros de altitud sobre el mar, y definirá en la llave 3 el pase al grupo 2 de la Copa Libertadores de América, integrado por el Santos, el Independiente Santa Fe y el Sporting Cristal.



The Strongest vs. Unión Española: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 7:00 p.m. MÉXICO 6:00 p.m. ECUADOR 7:00 p.m. COLOMBIA 7:00 p.m. VENEZUELA 7:30 p.m. BOLIVIA 8:00 p.m. ARGENTINA 9:00 p.m. CHILE 9:00 p.m. PARAGUAY 9:00 p.m. URUGUAY 9:00 p.m. BRASIL 10:00 p.m.

La única duda del entrenador 'atigrado', el venezolano César Farías, es si Chumacero podrá alinear o no en el equipo titular, ya que el jugador no ha logrado entrenar como todos sus compañeros debido a una lesión sufrida en el partido de ida en Chile.



Precisamente, Chumacero fue el jugador que anotó el gol que le daba el triunfo a su equipo hasta el minuto 93 de ese partido, que fue igualado en el último suspiro por el argentino Diego Churín.



El cuerpo médico del The Strongest ha reconocido que el jugador no podrá estar al cien por ciento para el duelo, pero hará todo lo posible para que pueda jugar por lo menos una parte del encuentro.



Es posible que Diego Wayar o Walter Veizaga reemplacen a 'Chuma' en el medio campo según lo visto en los entrenamientos.



Los 'atigrados', que no han sido derrotados en La Paz desde 2013 en la Copa Libertadores, se plantean ganar en los 90 minutos del partido para evitar la posibilidad de un desenlace por penaltis.



El tridente ofensivo estará a cargo del uruguayo Matías Alonso, el paraguayo-boliviano Pablo Escobar y el boliviano Rodrigo Ramallo.



La principal novedad en el elenco chileno es la recuperación de uno de su referentes, el centrocampista Felipe Seymour.



En cambio, el entrenador argentino Martín Palermo no podrá contar con el defensa Jorge Ampuero, que fue expulsado en la ida por discutir con el arbitro, cuando el partido ya había terminado.



En su lugar, alineará Nicolás Mancilla.



El conjunto chileno llegará a La Paz poco antes del encuentro para aminorar los efectos de la altitud paceña.



The Strongest vs. Unión Española: posibles alineaciones



The Strongest: Daniel Vaca; Diego Bejarano, Luis Maldonado, Fernando Marteli, Marvin Bejarano; Raúl Castro, Diego Wayar, Wálter Veizaga; Matías Alonso, Pablo Escobar y Rodrigo Ramallo.



Unión Española: Diego Sánchez; Dagoberto Currimilla, Nicolás Mancilla, Lucas Domínguez, Mario Larenas; Felipe Seymour, Pablo Galdames, Sebastián Jaime, César Pinares; Diego Churín y Carlos Salom.



Fuente: EFE



