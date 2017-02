“Simplemente no tuvimos ni jerarquía ni categoría”. Bajo ese textual giró la explicación que ofreció el comando técnico de Universitario de Deportes, encabezada por Paolo Maldonado, tras caer goleados en el estadio Monumental ante Deportivo Capiatá y quedar eliminados de la Copa Libertadores.



La defensa de Universitario de Deportes fue la línea que más se criticó. La volante no apareció y Alexis no fue el Gómez desequilibrante de Asunción. ¿La delantera? Ni Hernán Rengifo ni Luis Tejada fueron solución.



“Tuvimos muchas falencias en todos los sectores de la cancha y la pagamos muy caro. Realmente este partido fue pésimo en todo sentido porque no se puede encarar un partido de Copa Libertadores de esa manera”, reconoció el asistente técnico de Universitario de Deportes, quien además manifestó que la interna crema continúa muy dolida por no saber mantener la ventaja de 3-1 que consiguió en Asunción.



“Lo bueno que se nos viene un Clásico en dos días y tenemos que ir a Matute a dejarlo todo y ganar", agregó el asistente técnica de Universitario de Deportes.



Por supuesto, Universitario de Deportes ya no tiene margen de error, por lo que está obligado a ganar en Matute a Alianza Lima, que debutará en el Torneo de Verano.

