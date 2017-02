Universitario de Deportes: Deportivo Capiatá arribó a Lima para enfrentar a cremas

En busca de una hazaña. Deportivo Capiatá llegó a Lima, esta mañana, con la ilusión de avanzar a la tercera fase de la Copa Libertadores. La tarea no es fácil. Tienen que darle vuelta al marcador del partido de ida, donde Universitario de Deportes ganó 3-1.



Para el partido que se jugará este jueves en el estadio Monumental, el técnico del elenco guaraní no ha considerado a dos figuras: Blas Irala y Hugo Lusardi. Ambos jugadores no se recuperaron de sus lesiones y se quedaron en su país.



El once de Deportivo Capiatá sería con Bernardo Medina; Ramón Ortigoza, Jorge Paredes y Néstor González; Carlos Bonet, Alexis González, Eduardo Ledesma y Cristian Martínez; Julio Irrazábal y David Mendieta; Roberto Gamarra.



Deportivo Capiatá busca lograr la hazaña ante Universitario de Deportes (Foto: @CDcapiata) Deportivo Capiatá busca lograr la hazaña ante Universitario de Deportes (Foto: @CDcapiata)

Para seguir con vida en la Copa Libertadores y eliminar a Universitario de Deportes, Deportivo Capiatá está obligado a ganar por un margen de tres goles.



Según el cronograma de trabajo, el elenco paraguayo tiene programado reconocer el gramado del estadio Monumental esta noche a las 7:15 p.m. (hora del partido).



