Universitario de Deportes es pasión popular. Todos los hinchas merengues son conscientes que el cuadro crema es conocido a nivel nacional; sin embargo, la deuda sigue siendo competir a nivel internacional. En la edición 2017 de la Copa Libertadores, los merengues tendrán su oportunidad.

Sin embargo, los cremas nunca esperaron un mensaje de halago por parte de Fox Sports. Resulta que la cadena internacional encargada de transmitir los partidos de la 'U' a todo el continente, publicó un mensaje halagador al cuadro dirigido por Roberto Chale.

"Más grande", fue el titular de la publicación de Fox Sports a Universitario de Deportes. Además, el post viene con algunos datos básicos de la institución como su fecha de fundación, sede y participaciones a nivel de Copa Libertadores.

Este fue el aviso de Fox Sports difundido en sus redes sociales (Foto: Fox) Este fue el aviso de Fox Sports difundido en sus redes sociales (Foto: Fox)

No obstante, un dato que no puede pasar por menor es el de títulos, en el que los cremas no cuentan con ninguno en Copa Libertadores. La vez que más cerca de conseguir la gloria fue en el año 1972 cuando perdió la final ante Independiente de Avellaneda.

Vale decir que Fox Sports ha cometido muchos errores con Universitario de Deportes en diversas transmisiones televisivas. Un error común es el de confundir a los cremas con Universitario de Sucre y otros homónimos en el continente. Eso sí, con este nuevo aviso de 'El más grande' no cabe duda que se revindicaron.

