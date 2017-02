Universitario de Deportes: toma nota si vas esta noche al estadio Monumental

Universitario de Deportes busca sellar su clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores cuando se enfrenta a Deportivo Capiatá. Los cremas salen con ventaja tras ganar 3-1 en el partido de ida. Y para que sea una noche redonda necesita del aliento de su gente, de sus hinchas.



Si uno de tus pretextos para no ir al Monumental era que no te ha dado tiempo para comprar tu entrada. No te preocupes. Desde las 2.00 p.m. se venderán boletas en el Bus Crema y lo puedes encontrar en el óvalo Huarochiri.



Venta de entradas Universitario Se venderán entradas para todas las tribunas

Y si ya estás cerca del coloso de Ate. No te deseeperes. Las puertas del Monumental se abrirán a las 5:00 p.m. y, desde ese momento podrás elegir tu ubicación y esperar a la hora del partido entre Universitario de Deportes y Deportivo Capiatá. ​

Otra razón para ir y no quedarte en casa es que Universitario de Deportes coordinó con la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional del Perú para facilitar el acceso al Monumental, tal como lo dio a conocer en sus redes sociales.



Y si llevas tu vehículo y no sabes dónde dejarlo. No te preocupes. Hay estacionamiento a tarifa plana. Cuesta tan solo 20 soles y puede adquirir su lugar en Teleticket.