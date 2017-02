Los retrasos de vuelos no es nuevo en Universitario de Deportes. Hace 5 años, los merengues también vivieron una situación parecida en un viaje hacia Cusco para chocar con Cienciano por el Descentralizado.

El club merengues vivía un momento complicado en el aspecto económico. Con el propósito de evitar gastos, el plantel fue obligado a viajar el mismo día de sus partidos en provincias. El plan le funcionaba muy bien hasta que llegó el choque con el 'Papá', el 10 de octubre de 2011.

► Universitario aún no logra viajar a Paraguay para jugar la Libertadores

Según informó Universitario de Deportes en un comunicado, el vuelo estaba programado para las 10:15 de la mañana. Sin embargo, a pocas horas la aerolínea le informó de un cambio de horario para dos horas después de lo previsto. El partido se jugaba a las 3 p.m.



El incidente provocó que los cremas tomaran medidas extremas para evitar el walk over. Nueve jugadores de la reservas, que habían jugado minutos antes, volvieron al campo para jugar el partido de los mayores. No completaron los once porque solo ellos tenían contrato profesional.

► Universitario: Juan Vargas y otros jugadores donaron sangre a menores del Hospital del Niño

El bus del plantel absoluto llegó al estadio Garcilaso a los 24 minutos del primer tiempo. Los jugadores tuvieron que cambiarse en el bus. De inmediato, ingresaron Juan Carlos La Rosa y Víctor Balta para completar los 11. Luego vinieron más cambios para darle aire al equipo. Universitario de Deportes perdió 3-0 con Cienciano.

Universitario de Deportes vuelve a pasar por una situación similar. En un comunicado, el club explicó que el problema fue por un asunto administrativo de la aerolínea y que la nueva hora de partida es 5 de la tarde.

TE PUEDE INTERESAR

Alberto Rodríguez se pronunció sobre el interés de Gremio de Brasil