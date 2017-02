Universitario se prepara para hacer historia. Uno de los dos más grandes de nuestro país inicia su participación en la Copa Libertadores 2017, enfrentando al cuadro paraguayo del Deportivo Capiatá. Los merengues no han tenido suerte visitando tierras guaraníes, pues han empatado en tres oportunidades y perdido en otras cinco.



Los dirigidos por Roberto Chale tienen la chance de asegurarse su pase a la siguiente fase del torneo ganando como visitante. Suena sumamente complicado, sin embargo, los refuerzos del equipo crema hace que sus hinchas se ilusionen y apuestan por una victoria en el Estadio del Capiatá.



De ganar, Universitario sería el cuarto equipo peruano en ganar en Paraguay por Copa Libertadores. ¿Quiénes han sido los únicos tres equipos peruanos en ganar en tierras paraguayas?



abc Vargas ha sido uno de los refuerzos más destacados en Universitario para este 2017.

Cerro Porteño vs. Real Garcilaso: Cusco, siempre en la historia



Y no fue Cienciano, se trata del Real Garcilaso. Los dirigidos en aquel entonces por Fredy ‘Petróleo’ García, habían sorprendido a todos al quedar como subcampeón del fútbol peruano en 2012. Un año más tarde se convirtió en el último mejor equipo peruano en una Copa Libertadores, alcanzando los cuartos de final. Y para conseguir esto, logró un heroico triunfo ante Cerro Porteño, gracias a un tanto de contra en los minutos finales de Alfredo Ramúa. Tras sufrir los ataques del cuadro paraguayo, este tanto provocó la euforia de todos los hinchas cusqueños que observaban como su equipo hacia historia en el torneo más importante de clubes en América.





Olimpia vs. Alianza Lima: la locura blanquiazul en Asunción



Por una situación similar pasó Alianza Lima, cuando Nicolás ‘El Loco’ Tagliani tomó el balón y anotó un golazo de tiro libre ante el Olimpia. Jugadores titulares y suplentes se confundieron en sendos abrazos, festejando la victoria blanquiazul, tras aguantar durante 90 minutos los ataques del que fue un año antes el campeón de la Copa Libertadores. Lamentablemente, los resultados no serían favorables en los siguientes partidos para los victorianos y quedaban eliminados en fase de grupos.



abc Nicolás Tagliani marcó ante el Olimpia y Alianza venció al cuadro paraguayo por 1 a 0.

Sol de América vs. Melgar: Un campeón que vivía su primera Copa



Ocurrió en 1982. Un año que nunca olvidará el hincha peruano pues significó nuestra última participación en una Copa del Mundo. Pero también un año inolvidable para el hincha arequipeño. Su querido Melgar debutaba por primera vez en Copa Libertadores y no defraudó. Alcanzó cuatro victorias, una de ellas en condición de visitante ante el subcampeón paraguayo, el Sol de América. Ernesto ‘Chivo’ Neyra marcaría los dos goles en aquella oportunidad. Los mistianos quedaron segundos en su grupo, solo por detrás de Olimpia. En aquella oportunidad, solo clasificaban a la siguiente fase los primeros de cada grupo, por lo cual no pudo seguir con su buen rendimiento en Copa.



ABC Campeón el año anterior, 1982 fue el año del debut en Libertadores para el cuadro arequipeño.

En la participación número 29 de Universitario de Deportes en Copa Libertadores, los merengues tratarán de superar lo hecho en los últimos años. Llegar a la fase de grupos es el primer objetivo y, para ello, una victoria de visitante en Paraguay podría aumentar sus posibilidades para seguir en carrera y no despedirse temprano del torneo, donde alguna vez fue subcampeón.



