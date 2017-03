Paolo Guerrero es uno de los mejores delanteros de Sudamérica. Los elogios llegan del extranjero. "Una pena no verlo en un Mundial", nomás dijo el comentarista de la transmisión del duelo entre Flamengo y Universidad Católica por la Copa Libertadores. Y es que el peruano demuestra su valía siempre que sale al campo. Cuando no hace goles, es protagonista de jugadas que llevan mucho peligro. Este miércoles, no fue la excepción ante los chilenos.

El ex atacante de Bayern Munich estuvo a punto de abrir el marcador para el 'Mengao' sobre los 33 minutos del primer tiempo en el estadio San Carlos de Apoquindo, si no fuera porque el balón pegó en el palo.

Paolo Guerrero aprovechó que la pelota le llegó hasta su posición, a unos 20 metros del arco, y no dudó en disparar de derecha. El portero Cristopher Toselli se estiró, pero no consiguió hacer contacto con el balón.

Luego, el 'Depredadror' obligó a Toselli a atajarle un remate de tiro libre. Al final, el equipo carioca, que también contó con Miguel Trauco, se fue con una derrota. Santiago Silva, vía golpe de cabeza, anotó el único gol del encuentro.

