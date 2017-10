Perú vs. Colombia: ¿Christian Cueva la rompe en la Copa Perú?

Este martes, Perú se juega la vida ante Colombia para llegar al Mundial Rusia 2018 con el regreso de Christian Cueva, luego de que este cumpla su fecha de suspensión. Pero un hecho curioso sucedió en la Copa Perú que causó la sorpresa de todos: vieron a Christian Cueva jugando en Oxapampa.

Muchos se preguntaban qué pasó, por qué 'Aladino' no estaba con la Selección Peruana a pesar de estar suspendido. Pero pronto se dieron cuenta de que no se trataba de un personaje idéntico que la está rompiendo en el torneo de ascenso y que espera emular al trujillano que hoy brilla en Sao Paulo.

Jack Enciso tiene 27 años es natural de Villa Rica (Oxapampa). No le molesta que lo comparen con Christian Cueva. Al contrario, siempre lo imita, también juega de ‘10’ y ‘saca pecho’ cuando le dicen ‘Cuevita’. "Mis amigos me dicen que soy Cueva o 'Cuevita'. Físicamente me parezco mucho. Siempre he jugado de volante creativo, igual a él", declaró.

Copa Perú Enciso tiene 27 años, lo conocen como 'Cuevita'. Copa Perú

Es más, asegura que tiene los mismos gustos musicales que el volante de la selección peruana. "Me gusta escuchar la música de barrio, de pueblo, la chicha, sobre todo la canción Amor de Arena de Toño Centella", dijo entre risas.

Copa Perú Jack Enciso juega en Los Diablos Rojos de Huancavelica. Foto: Jhefryn Sedano. Copa Perú

Eso sí, destacó un valor que tiene su ídolo: la humildad. "Sigo a Cueva porque es humilde, eso es para resaltar. Para él no hay nada imposible en esta vida y lo ha demostrado", agregó el volante de Los Diablos Rojos. El último fin de semana, Jack Enciso logró la clasificación a octavos de final. Y todos esperamos que Christian Cueva haga lo mismo, pero con el pase al mundial.