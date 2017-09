Copa Perú: Los 50 equipos que juegan el ‘fútbol macho’ [INTERACTIVO]

Si te mencionamos los 50 equipos que juegan la Copa Perú seguro algunos nombres no los has escuchado. Y si te decimos algunas de sus ciudades de origen quizás hasta te pierdas. Es más, si te mostramos sus escudos seguro no los reconoces. Puedes estar tranquilo, Depor te presenta un mapa interactivo donde resolverás todas tus dudas.

La edición 45 de la Copa Perú nos trae muchos equipos históricos. Aunque, también hay algunos equipos con nombres alucinantes que son de ciudades a las que llegar no es nada fácil. Parada de los Amigos o Los Audaces de Mayapo son algunos de ellos.



¿Te imaginas a un club del VRAE enfrentando a Universitario o Alianza Lima? Eso sería posible si a final de año asciende el sorprendente Los Audaces de Mayapo de Llochegua (Ayacucho).



O también podría darse el caso que los grandes tengan que visitar Macusani a 4315 metros sobre el nivel del mar. Ello se daría si FC Sien del departamento de Puno alza la Copa Perú a fin de año.





¿Ya te mareaste o te sientes perdido? Depor te muestra en este mapa las ciudades, departamentos, escudos y toda la info que debes saber de los 50 equipos que juegan la Copa Perú.