Copa Perú: Alfonso Ugarte de Chiclín busca el ascenso de la mano del 'Pompo' Cordero

La Copa Perú siempre es una oportunidad para que los equipos históricos vuelvan a ser protagonistas. Y este año es el turno de Alfonso Ugarte de Chiclín. El cuadro de La Libertad, que ganó la primera edición del torneo en 1967, es uno de los 50 clasificados a la Etapa Nacional. Y buscará el ascenso con un ex futbolista como técnico: hablamos de Luis el 'Pompo' Cordero.

Alfonso Ugarte de Chiclín llegó a la Etapa Nacional como uno de los dos representantes de La Libertad: clasificó junto a El Inca de Chao. Además, los 'Diablos Rojos de Chiclín' jugarán esta etapa en el año que celebró su centenario.



Copa Perú: el otro Juan Aurich de Chiclayo que busca hacer historia

El 'Pompo' Cordero es el técnico detrás de tremendo logro. Ya no se viste corto pues se retiró el 2016, pero en los entrenamientos aún se anima a realizar una 'huacha'. Tiene el perfil de un entrenador motivador y todos los días trata de transmitirle su experiencia a sus dirigidos. Depor conversó con él.

¿Contento por este logro obtenido con Alfonso Ugarte de Chiclín?

​

Estamos haciendo historia hasta el momento, hemos pasado a una nacional y espero que vengan mejores cosas para el equipo.

​

Alfonso Ugarte de Chiclín es uno de los 50 clasificados a la Etapa Nacional. (La Industria) Alfonso Ugarte de Chiclín es uno de los 50 clasificados a la Etapa Nacional. (La Industria) Alfonso Ugarte de Chiclín es uno de los 50 clasificados a la Etapa Nacional. (La Industria)

Es un año especial y le das a Chiclín algo que esperaron por mucho tiempo. ¿Eso te debe dejar más feliz?



Sí, una de las cosas que me sedujo venir al Ugarte fue por su centenario. Pasarán muchos años y centenario solo hay uno. En ese año tuve la decisión de ser campeón distrital, provincial y ahora llegamos a la nacional. Estamos haciendo cosas que la gente de Chiclín no vivía hace tiempo. Eso me hace sentir bien.



Segunda División: resultados y tabla de posiciones de la fecha 18 del torneo de ascenso





Hoy en la faceta de técnico, pero seguro que aún queda mucho de tu técnica. ¿Te animas a jugar con tu plantel en las prácticas?



Yo me he retirado temprano, a los 35 años y cuando falta gente para jugar me meto para hacerle ver algunas cosas. Los chicos siempre me escuchan y eso me pone feliz. Vamos a trabajar siempre fuerte y motivarlos al máximo.



Tienes el perfil de técnico motivador, ¿de quién lo tomaste?



Uno de los profes más motivadores que tuve en mi carrera fue el profesor Oswaldo Piazza. Siempre dándome la confianza, siempre para adelante, cuando es una 'puteada' una buena, haciendo entender que somos una familia. Eso trato de ponerlo en práctica con mi grupo sumado al trabajo que uno va aprendiendo en el camino.

Perú vs. Bolivia: bombos y banderolas para armar la fiesta en el Monumental



¿Llegar a una Etapa Nacional de la Copa Perú no es fácil pues solo son 50 equipos y están dentro de ellos?



Yo siempre converso con los chicos, les digo que se imaginen cuantos equipos hay en una distrital, en una provincial y cuantos solo juegan la nacional. Esto requiere mucho trabajo y pocos son los privilegiados.



¿Se te ve feliz en tu primer año como entrenador?

Yo disfruto lo que hago, lo que estoy pasando, del grupo. En primer año como técnico Dios ha sido generoso conmigo.



Como futbolista ganaste todos los torneos en el Perú. ¿Hay mucha experiencia por transmitir a tus dirigidos?



Yo siempre les explico a mis jugadores, a veces en broma o en serio, que si quieren que les diga como se gana cualquier torneo en el Perú yo lo voy a hacer. He tenido la suerte de cada vez que he ganado algo he tenido un buen grupo. Y este equipo me hace acordar mucho a los cuadros con los que fui campeón.



¿Cuál es la meta como técnico?

Hoy todos estudian para ser director técnico, yo confío en mi capacidad, como llego al grupo y se que en algún momento voy a poder dirigir a algún equipo en la profesional.



¿Mannucci y la 'U' seguro están en esos planes?



Quien no quiere dirigir a la 'U'. Y lo de Mannucci siempre va a ser un sueño para mí porque yo quiero mucho. Soñar es gratis, no cuesta, pero voy a seguir trabajando.

ESTO TE PUEDE INTERESAR

Nolberto Solano a Leao Butrón: "Tiene para robar cinco años más" [VIDEO]