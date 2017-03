Roberto Palacios denunció a equipo que dirige en Copa Perú

Luego de su etapa como gerente deportivo del hoy descendido César Vallejo, Roberto Palacios decidió dirigir en Copa Perú al Miguel Grau de Abancay (Apurímac). De hecho, es su primera experiencia como DT profesional. Pero el último ídolo de Sporting Cristal no ha comenzado con pie derecha en esta nueva faceta. ¿Qué pasó?



Sucede que Roberto Palacios denunció pagos incumplidos por parte del presidente de Miguel Grau de Abancay, quien hizo pública la destitución del ‘Chorri’ como DT de la institución. Pero, ¿qué motivó la pelea?



Según Palacios, el presidente de Miguel Grau de Abancay se molestó porque el ídolo de Sporting Cristal fue a jugar un partido “a una ciudad cercana” del distrito. “Como si fuera mi papá, se lo tenía que informar. Él me ha contratado para entrenar. Tenía mucho malestar por el incumplimiento”, agregó a Radio Ovación el ‘Chorri’.



¿Roberto Palacios seguirá al mando del equipo? “Él no me ha sacado. Es un dirigente sancionado por agredir a un árbitro. El respaldo que tengo de todos es muy importante. Estamos ya a dos puntos del líder en la distrital con cuatro victorias seguidas", concluyó el ex volante de Sporting Cristal.



Como se recuerda, Roberto Palacios llegó en el 2016 a César Vallejo para asumir el cargo de gerente deportivo, luego de la salida de Jean Ferrari. Sin embargo, el ‘Chorri’ descendió con el club poeta.

