Semana a semana, la Copa Perú da que hablar por algún gol extraño, un suceso increíble como vacas caminando en la cancha mientras se juega o terribles canchas. Muchos lo consideran uno de los peores torneos del mundo, pero Gustavo Roverano, exentrenador de Alianza Lima, mostró a través del Twitter, cómo se juega al fútbol en su natal Uruguay.

El hoy entrenador de fútbol compartió en sus redes sociales unas imágenes de cómo se juega en la Segunda División B de Uruguay (equivalente a la Tercera División) que por estos días mostró canchas inundadas, debido a las fuertes lluvias que azota al páís del oriente de Sudamérica.



Y con una cancha llena de lodo, completamente empozada en las esquinas de donde se cobran los córners, y casi nada de pasto, se juega al fútbol. Al mismo estilo que en la Copa Perú, donde los campos no son los mejores, definitivamente.

Futbol uruguayo 3ra. Division pic.twitter.com/7ZUBk4i7f0 — Gustavo Roverano (@gustavoroverano) July 17, 2017

Hincha peruano, si creías que el fútbol nacional tenía los peores escenarios deportivos, date con la sorpresa de que no es así. El clima afecta a todos y en Uruguay no se detienen así la cancha esté inundada. ¿Que sorpresa tendremos en el torneo de ascenso nacional?



