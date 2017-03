Para Alianza Lima, el choque ante Independiente en Argentina será un duelo que marcará su camino en la Copa Sudamericana, y los logres quieren caminar mucho por la senda del torneo internacional. Por eso, Pablo Bengoechea no se duerme en sus laureles y desde hoy en la noche arranca el operativo ‘Diablos Rojos’.



“Independiente tiene un gran plantel. A partir de ahora vamos a ver más videos de ellos. No han jugado muchos partidos oficiales. Hoy juegan contra Vélez y estaremos atentos, porque el profesor nos va a mostrar videos para ver por dónde podemos hacerle daño”, reveló Germán Pacheco.



(Foto: Internet) (Foto: Internet)

De hecho, el delantero de Alianza Lima aseguró que el plantel viajará a Argentina con la consigna de traerse los tres puntos, para asegurar así su clasificación a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana. Claro, ‘Los Diablos Rojos’, que hace más más de 15 años no campeona, no es un rival imposible de ganar.



“Los dos llegamos de la misma forma. Los partidos de Copa se juegan con otra actitud. Vamos a ir a traernos los tres puntos. No hay favoritos. Todo puede pasar. Un gol de visitante se complica para ellos”, agregó Germán Pacheco.



Por otro lado, el argentino recordó su paso por Independiente y la Copa Sudamericana que logró levantar en su paso por el 2010. En ese marco, Pacheco manifestó: “Tengo un lindo recuerdo de que ganamos la Copa Sudamericana, pero después nada más. Tengo muchas ganas de ir para allá [Argentina]. Estar en Alianza Lima ya es una motivación. Cualquier futbolista quisiera jugar aquí. Todo el plantel quiere dejar bien parado al Perú y al club”.

