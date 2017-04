Alianza Lima: ¿habrá cambio de sistema en el debut de Copa Sudamericana ante Independiente?

Llegó el día de la prueba de fuego. Alianza Lima jugará esta noche ante Independiente de Avellaneda por su debut en Copa Sudamericana y los blanquiazules quieren conseguir algún resultado positivo en el estadio Libertadores. Para ello, el cuadro comandado por Bengoechea podría alistar hasta un cambio de sistema en el funcionamiento colectivo.

Alejandro Hohberg, pieza ofensiva en el ataque íntimo, conversó con 'NextSports', la noche previa al partido ante el 'Rey de Copas' y dejó entrever que existe una posibilidad de que los blanquiazules hagan cambios según las circunstancias del partido. De hecho, mucho dependerá cómo se mueva el marcador.

"Hemos probado distintas maneras de encarar el partido y todavía no nos han confirmado el equipo ni la forma. Es bueno tener varias opciones, para que dependiendo de las ocasiones que se den en el partido, tener un plan B para contrarrestar lo que nos podrían plantear ellos", comentó el extremo de Alianza Lima.

Por otra parte, muchos jugadores de Alianza Lima jugarán por primera vez un certamen internacional, por lo que la ansiedad podría estar a mil por horas. Eso sí, para Hohberg se trata más de un sentimiento de jugar lo más próximo posible. Quieren ganar.

"Más que ansiedad, tenemos muchas ganas de arrancar la Copa Sudamericana con un rival que tiene mucha historia, pero la verdad que queremos hacer las cosas bien. Que nos vaya bien como equipo y poder irnos a Lima con una satisfacción de haber hecho un buen partido. Esperemos que el resultado nos acompañe", explicó el volante que llegó a tienda blanquiazul esta temporada.

Para finalizar, muchos consideran que si el partido entre Alianza Lima e Independiente de Avellaneda era un mes antes, probablemente a los blanquiazules le hubiese convenido. Eso sí, la realidad es otra y hoy será un duelo de mucha trascendencia.

"En los papeles que nos convendría haber jugado antes, pero también creo que esta clase de partidos el ritmo que no lo tenemos en los papeles, lo vamos a tener en las ganas y actitud de saber que estamos jugando una copa internacional con un buen rival que nos va a exigir. De esa parte no me preocupo", finalizó.



