Alianza Lima: Leao Butrón y el deseo que quisiera cumplir para volver a la Selección Peruana

Tapó de todo ante Independiente, pero no está 'volando'. Leao Butrón fue la figura de Alianza Lima en el empate en Avellaneda por la Copa Sudamericana, pero no lo considera suficiente para que lo voceen a la Selección Peruana. Eso sí, quisiera que se le cumpla un deseo para anhelar eso.

En entrevista con Capital Deportes, al arquero blanquiazul le preguntaron si le gustaría tener 33 años otra vez y respondió que "cómo quisiera tener esa partida". Pero a sus 40, recién cumplidos, el arquero sabe que tiene que aprovechar el momento, vivir el día a día y no ir más allá. Ni siquiera pensar en un llamado a la blanquirroja.

"A la Selección Peruana va a ir un arquero regular. Y un arquero regular no es el que tiene uno 10 puntos en un partido y el otro tres, sino el que tiene siempre 6 puntos. El que es más regular en todo este tiempo y no solo en un partido importante", señaló Leao Butrón.

Y luego agregó: "Pero no puedo ir más allá. Así como me tuve que olvidar rápidamente lo que viví el año pasado en San Martín, también me debo olvidar de este partido y solo mirar lo que viene. Y en general el equipo también. A nivel local, a Alianza Lima no le sobra nada, imagínate a nivel internacional".

En cuanto a Alianza Lima, reveló de que en la interna, tras el empate, la opinión es una sola: "Todos hemos dicho lo mismo: si el partido de revancha fuese esta semana, volveríamos a jugar igual, cuidando el cero y buscar un gol de contra ataque. Pero para el choque de vuelta ya vamos a tener más partidos y creo que llegaremos en mejor momento", concluyó.

