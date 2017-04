Alianza Lima vs. Independiente de Avellaneda: así informó la prensa argentina el empate blanquiazul

"Independiente no pudo con Alianza Lima", de esta manera resumía la revista El Gráfico de Argentina el empate a cero entre el "Rojo" y blanquiazules en el estadio Libertadores de América. Pese a que el local fue claro dominador no se pudo quedar con una victoria.





Para Clarín, el cuadro argentino se quedó con un sabor amargo en la boca, propuso pero no logró concretar. "Independiente no pudo ni de penal y se quedó con gusto a poco".



Mientras para la cadena TyC, Independiente se chocó con una muralla y esa muralla es Leao Butrón , que se convirtió en la gran figura del encuentro por Copa Sudamericana.



Todos los medios argentinos coinciden que la experiencia de Leao Butrón, con sus 40 años, fue primordial para que Alianza Lima se lleve un empate importante a casa.